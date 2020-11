Sharkmob travaille sur ce titre d’action multijoueur avec des vampires et des pouvoirs surnaturels.

Après leur apogée il y a plus de trois ans, les jeux de bataille royale ont imprégné toutes les sagas et tous les genres existants, au-delà du jeu de tir. Ce n’est que ces derniers mois que nous avons vu une bataille royale de Super Mario, une bataille royale de Pac-Man et une bataille royale à l’humour jaune, ne parlons pas des dernières années. Et, dans l’attente de 2021, nous aurons une autre proposition très inattendue, car Sharkmob a annoncé le développement d’une bataille royale pour Vampire: The Masquerade.

Son lancement est prévu pour le second semestre 2021Oui, tu l’as bien lu. Le studio suédois a annoncé son premier projet, un jeu de bataille royale basé sur l’univers de Vampire: The Masquerade. Il s’agit d’un projet individuel, sans rapport avec d’autres développements dans son univers comme Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 de Hardsuit Labs, dont aucun détail spécifique ou un nom provisoire n’a encore été proposé. Bien sûr, l’annonce a été accompagné d’une bande-annonce cinématographique, disponible au début de l’actualité.

Sur son site officiel, Sharkmob décrit le jeu comme “une proposition passionnante sur une propriété intellectuelle classique culte», et confirme que le jeu aura lieu à Prague:« Découvrez la prochaine évolution passionnante du jeu action multijoueur bataille royale se déroulant dans l’univers de Vampire: The Masquerade, où les clans de vampires s’affrontent à travers les rues et les toits de Prague“.

Les joueurs utiliseront des pouvoirs, des armes et du sang pour se battre et se renforcer“Choisissez votre style de jeu, aventurez-vous seul ou à plusieurs, alors que vous affrontez déjà les rivaux l’entité hostile qui est déterminé à exterminer tous les vampires. Utilise ton pouvoirs surnaturels, armes et sang pour vous rendre plus fort, pour chasser, combattre et survivre la nuit “, conclut la description. Sans nom ni plateformes confirmées, la bataille royale de Vampire: The Masquerade sera disponible”dans la seconde moitié de 2021“dit l’étude.

Il semble que nous devrons attendre quelque chose de plus pour connaître le gameplay de cette proposition inattendue, mais d’ici là, nous vous rappelons que Bloodlines 2 continue son développement malgré les pertes de son étude, et qu’il arrivera également dans le courant de 2021. Nous vous laissons ici avec le dernier gameplay de Bloodlines 2 sur une Xbox Series X.

