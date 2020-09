Polybius est l’une des plus grandes légendes urbaines des jeux vidéo, et elle a persisté pendant des décennies malgré aucune preuve du cabinet d’arcade jamais existant … à part un hommage portant le même nom. Comme le raconte l’histoire, une machine d’une société appelée Sinneslöschen a été placée dans une seule arcade à Portland, Oregon au début des années 80, mais elle a été rapidement supprimée après avoir mis les joueurs dans une transe hypnotique. Bien que le jeu ne soit pas réel, Numskull Designs a pris l’initiative de créer une armoire d’arcade Polybius à l’échelle quart pour honorer le mythe.

Créé par la même société derrière d’autres armoires d’arcade à l’échelle quart telles que Galaga, Pac-Man et Space Invaders, la conception de l’armoire Polybius est basée sur des images Internet et des rumeurs qui tourbillonnent depuis des années. Le lettrage en forme de bulle peut être vu dans des images « fuites », et son design simple et imposant semble être quelque chose qu’une agence gouvernementale créerait en cherchant à laver le cerveau des gens pour qu’ils deviennent des agents dormants ou tout ce que les théoriciens du complot ont imaginé.

Numskull Designs n’a pas créé de jeu à partir de rien pour l’armoire Polybius. Au lieu de cela, il affiche un écran de démarrage portant le nom Sinneslöschen, puis lit une série d’images et de sons fascinants. Il arbore également 10 ports USB à l’arrière afin que vous puissiez l’utiliser pour alimenter toutes les autres machines quart d’arcade que vous avez dans votre collection.

Malgré sa petite taille, l’armoire Polybius comprend un chapiteau rétroéclairé par LED, un haut-parleur intégré avec contrôle du volume et un écran couleur. La campagne Kickstarter est actuellement financée à un peu plus de 70% avec quelques semaines restantes (cela m’a suffisamment intéressé pour la soutenir) et les récompenses incluent le cabinet lui-même, un chapeau et des épingles en émail. Vous pouvez consulter le reste de la gamme sur le site officiel de Numskull. Une armoire Pac-Man spéciale édition 40e anniversaire est également disponible.

GameSpot peut obtenir une commission sur les offres de vente au détail.