Super Mario 3D All-Stars C’est le retour de 3 jeux classiques de ce plombier moustachu tellement clair de lune pour qu’on puisse y jouer quand on veut, où on veut et comme on veut sur Nintendo Switch. Le fait que ces jeux aient déjà quelques années de retard ne signifie pas qu’ils soient totalement exempts de ces petits bugs ennuyeux qui ternissent l’expérience des joueurs, donc le Big N est très en attente de lancement. nouvelles mises à jour, comme celui désormais disponible, qui introduit divers changements, en particulier dans Super Mario Sunshine. Une “nouvelle” façon de contrôler ce personnage principal!

Super Mario Sunshine a été au centre de la dernière mise à jour de Super Mario 3D All-Stars

Ceux qui veulent faire un tour de Super Mario 3D-All Stars remarqueront quelques changements introduits par la nouvelle mise à jour 1.1.0. Alors que nous savions déjà qu’il allait ajouter de nouvelles options de caméra, ce que Ninty avait à l’esprit, c’est qu’il allait ajouter le support du contrôleur GameCube dans Super Mario Sunshine, une fonctionnalité que les joueurs ont remarquée très peu de temps après le lancement. et qui a été commandé depuis lors (bien qu’il ne soit disponible qu’en mode bureau, un adaptateur GameCube est évidemment nécessaire et non disponible pour Nintendo Switch Lite). De plus, ce n’est pas la seule chose qu’il a apporté avec lui, puisque certains bugs ont également été corrigés, comme les blocs pour les développeurs apparus dans ce titre situé dans la paradisiaque Isla Delfino ou la possibilité d’utiliser le turbo ACUAC sous l’eau. Maintenant, tout revient un peu à cette normalité que nous avions déjà vue dans sa version originale il y a plus de 10 ans!

De cette manière, il est plus que clair pour nous que, quelle que soit la durée de votre jeu, de nouvelles erreurs minuscules peuvent toujours survenir lorsqu’il est introduit sur une nouvelle plate-forme, et dans le cas de Super Mario 3D All-Stars, les responsables continuent de travailler pour Puissions-nous ne pas en trouver un seul pendant que nous profitons de ces trois aventures classiques du plombier moustachu. Et vous, sur lequel de ces trois jeux avez-vous passé le plus d’heures?

