Cette semaine, une nouvelle zone et un nouveau personnage seront disponibles pour le miHoYo gratuit à succès.

Genshin Impact continue de croître et le miHoYo gratuitComme l’équipe responsable l’a annoncé il y a quelques semaines, elle se prépare à recevoir une nouvelle mise à jour cette semaine avec de nouveaux contenus et fonctionnalités. Parmi eux, l’inclusion de Dragonspine comme nouveau domaine, ainsi que l’incorporation de nouveaux personnages sur le campus, tels que Albédo. Mais il y en aura plus.

La nouvelle mise à jour de Genshin Impact sera disponible le 23 décembreLes notes de mise à jour officielles révèlent quelques détails qui seront améliorés dans la mise à jour 1.2 de Genshin Impact. L’inclusion d’un nouveau gadget appelé Kamera. Comme vous pouvez le deviner, il s’agit d’un appareil permettant de prendre des instantanés dans le jeu, bien que peu de détails aient été spécifiés. Nous obtiendrons l’objet après avoir terminé une quête secondaire et, apparemment, cela donnera la possibilité de prendre des photos des beaux endroits du jeu à la première personne.

En outre, il semble qu’il y aura également des retouches pour le Mode photo à impact Genshin, avec des modifications apportées pour donner aux joueurs plus d’options lorsqu’il s’agit de prendre des instantanés mémorables. Actuellement, le jeu ne permet guère de régler le zoom. Maintenant vous pouvez ajuster la hauteur de la caméra et modifier les expressions des caractères pour la photo, au-delà des trois poses génériques qui existent actuellement.

La mise à jour 1.2 devrait être disponible au 23 décembre après un entretien de 5 heures. Les joueurs recevront 300 protogems après le processus et, en cas de dépassement de plus de temps, 60 protogems seront distribués pour chaque heure supplémentaire. Si vous voulez en savoir plus sur le jeu, ne manquez pas notre revue Genshin Impact.

