Il y a quelques instants, Marcin Iwiński, co-fondateur de CD Projekt Red, a présenté des excuses publiques pour l’État dans lequel Cyberpunk 2077 a frappé le marché le mois dernier. En plus de révéler des informations liées à un développement compliqué du jeu, Une nouvelle fenêtre de sortie a été partagée pour les versions PS5 et Xbox Series X | S du jeu.

À travers une chronologie, CD Projekt Red a révélé les plans qu’ils ont pour 2021 concernant Cyberpunk 2077. Pour commencer, dans les 10 prochains jours, nous verrons un nouveau patch, et quelques semaines plus tard, un autre plus important arrivera, qui sont axés sur l’amélioration de la stabilité du jeu. De la même forme, Dans la première moitié de l’année, nous verrons des DLC gratuits pour ce titre.

Maintenant, en ce qui concerne les mises à jour gratuites de Cyberpunk 2077 pour PlayStation 5 et Xbox Series X | S, ceux-ci seront disponibles jusqu’à un moment indéterminé dans la seconde moitié de 2021. Voici ce que la société a commenté à ce sujet:

«Pour ceux qui jouent au jeu sur des consoles de nouvelle génération grâce à la compatibilité descendante, nous prévoyons cette année la mise à jour gratuite de nouvelle génération pour Cyberpunk 2077 sur les consoles Xbox Series et PlayStation 5. Notre objectif est la seconde moitié de l’année et nous en révélerons davantage lorsque nous aurons plus à partager. “

La chose intéressante à propos des plans partagés par CD Projekt Red est que pour le moment il n’y a pas d’informations plus détaillées sur les DLC payants, puisque l’étude se concentre actuellement sur l’amélioration des performances de Cyberpunk 2077. De même, Il n’y a aucune trace du multijoueur, il est donc prudent de supposer que ce mode durerait jusqu’en 2022.

Via: CD Projekt Red

