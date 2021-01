Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 12/01/2021 10h55

Star Wars Jedi: Ordre déchu était considéré comme l’un des meilleurs jeux de 2019, il ne devrait donc pas être une grande surprise d’entendre cela Une mise à jour de nouvelle génération pour ce titre est désormais disponible sur Xbox Series X | S et PS5.

En général, Cette mise à jour améliore la vitesse et la résolution des images par seconde sur Xbox Series X | S et PlayStation 5. Les plages de résolution dynamique ont été augmentées pour offrir une expérience de résolution plus élevée sur les nouvelles consoles. Enfin, le post-traitement a été amélioré pour la Xbox Series X et la PS5.

Concernant les cas spécifiques:

–Xbox Series S: La fréquence d’images est passée à 60 ips.

–Xbox Series X – Mode Performance: Nous aurons une fréquence d’images de 60fps avec une résolution comprise entre 1080p et 1440.

–Xbox Series X – Mode normal: Le post-traitement a été augmenté à 4K et la résolution dynamique est comprise entre 1512p et 2160p.

–PS5: La fréquence d’images est passée à 60 ips au lieu de 45 ips. Le post-traitement est passé à 1440p. Enfin, la résolution dynamique a été désactivée et le jeu peut fonctionner à 1200p au lieu de 810p-1080p.

Sans aucun doute, ces améliorations méritent peut-être un retour à ce titre. Considérant que le jeu est disponible sur Xbox Game Pass Ultimate, ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion d’expérimenter ce titre, pourront désormais le faire de la meilleure façon possible. Sur des sujets connexes, Star Wars Battlefront II arrive gratuitement sur Epic Games Store cette semaine.

Via: EA

Bethesda et Lucasfilm Games travaillent sur un nouveau jeu Indiana Jones

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.