Capcom a annoncé la sortie de ce vinyle qui comprend 72 chansons tirées des trois éditions du jeu.

Adeptes de la saga Combattant de rue ils pourront se remémorer l’un des épisodes mythiques de la saga d’une manière quelque peu différente. Capcom a signalé qu’il supprimera, grâce à la collaboration avec Dossiers lacés, la bande originale de Street Fighter 3 sur vinyle. Cette édition spéciale arrivera en novembre de cette année et ce ne sera pas la seule, car les Japonais sortiront également les vinyles des jeux Street Fighter Alpha dans le futur.

Le vinyle Street Fighter 3 présentera 72 morceaux, tirés des différentes éditions du jeu (New Generation, 2nd Impact et 3rd Strike) et contiendra quatre LP. La première version est sortie récréatif en 1997 et il s’améliorait avec le temps. Plus tard, il est sorti dans différents consoles. Ce titre est célèbre pour présenter le parrys.

La musique est l’œuvre de compositeurs Hideki okugawa et Yuki iwai, qui a exploré différents styles musicaux dans les différentes versions du jeu. Sur vinyle, nous pouvons trouver des genres allant de la drum’n’bass à la samba même. Bien sûr, le la variété est assurée sur ces disques spéciaux. Les chansons ont remasterisé en particulier pour ces vinyles.

Si tu es intéressé acquérir Vous pouvez réserver ce produit dès maintenant au prix de 70 livres (environ 78 euros) et il existe en deux versions différentes (dont l’une avec les vinyles « Hadouken » bleu et blanc). Street Fighter a fait la une des journaux il y a quelques semaines pour le départ de Yoshinori Ono de Capcom, mais rappelez-vous que vous pouvez actuellement profiter de Street Fighter V complètement gratuit si vous êtes abonné à PlayStation Plus, car c’est l’un des jeux que Sony a donnés en septembre.

En savoir plus sur: Street Fighter, Street Fighter 3, Street Fighter III: 3rd Strike Online, Capcom, Music and Soundtrack.

