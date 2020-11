Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 20/11/2020 15:25

Après les succès de Watch Dogs: Legion et Assassin’s Creed: Valhalla, Ubisoft se prépare à se lancer Immortels Fenyx Rising le mois prochain. Maintenant, même si le jeu n’est pas disponible, Le contenu supplémentaire qui viendra à ce titre à l’avenir a été révélé.

Au total, Immortals Fenyx Rising aura trois extensions, que vous pouvez obtenir pour 39,99 $ en pass saisonnier. Le premier DLC sera une continuation de l’histoire principale, où Fenyx devra résoudre un nouveau problème sur le mont Olympe.

Maintenant, ce sont les deux autres contenus supplémentaires qui prévoient de changer substantiellement les choses. Le premier est inspiré de la mythologie chinoise et s’appelle Mythes du royaume oriental. Il se déroule dans une zone entièrement nouvelle, comprend un nouveau panthéon des dieux, de nouveaux ennemis et met en vedette Ku, un personnage qui utilise les arts martiaux pour se battre pour sauver l’humanité d’une malédiction.

Le dernier morceau du DLC pour Immortals Fenyx Rising changera la façon dont il est joué. The Lost Gods nous ramène en Grèce et se tourne vers Ash pour un combat isométrique dans lequel vous devez aider à convaincre Borée, Déméter, Hadès, Hestia et Poséidon de rencontrer les autres dieux.

En ce qui concerne les mises à jour gratuites, la bande-annonce a noté que des articles cosmétiques seront publiés pour les héros, les concours communautaires, les missions quotidiennes et hebdomadaires, ainsi que des défis de coffre-fort. Immortals Fenyx Rising sera disponible le 3 décembre sur Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S, Google Stadia et PC.

Dans des sujets connexes, Immortals Fenyx Rising existe grâce à un bug dans Assassin’s Creed. De même, voici à quoi ressemble le jeu sur une Nintendo Switch.

