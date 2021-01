La plate-forme après World of Warcraft, Overwatch ou Call of Duty a déjà été mise à jour en Amérique du Nord.

La dernière actualisation de Battle.net, plate-forme où le jeux de blizzard (et certains d’Activision) est aussi «le plus important de ces dernières années», selon leurs propres managers: il a été renouvelé de fond en comble tant visuellement qu’en termes de services. Qui aurait activé le bêta Au cours des derniers mois, ils seront familiarisés avec la question et pour d’autres, cela représente un changement majeur.

Avec cette nouvelle version, le Interface montre plus de nouvelles et de détails pour chaque jeu; mais le joueur a également un meilleur contrôle sur ceux-ci: il est possible de les marquer comme favoris, d’organiser les bibliothèque sur une seule page ou naviguer dans les menus avec le clavier uniquement. Le panneau social a également été considérablement remanié, donc voir ce que font nos contacts et créer des groupes avec eux devrait être plus facile.

On laisse entendre que d’autres nouvelles sont en route “Ce n’est rien de plus que un aperçu des nouvelles à venir sur Battle.net “explique Blizzard sur son blog officiel.” Nous continuerons à travailler, à améliorer et à ajouter des fonctionnalités à l’application dans un proche avenir. “Pour l’instant, la mise à jour n’est disponible que pour les utilisateurs les Américains, mais il sera possible de le télécharger dans le reste du monde au cours des prochaines semaines.

Battle, Steam, Origin, Epic, Uplay: les grandes navettes PC

Au cours des dernières années, et tout particulièrement en 2020, les joueurs PC ont vu certaines des principales navettes se sont affrontés à renouveler sur le plan visuel et fonctionnel. En dehors des activités de Blizzard, Steam a complètement repensé sa bibliothèque avec des outils utiles tels que des collections ou des étagères, et plus tard, il a également amélioré les profils d’utilisateurs avec le magasin de points Steam et de petits ajustements artistiques.

GOG Galaxy 2.0 a entièrement opté pour la compatibilité multiplateforme, permettant à l’utilisateur de lier ses comptes externes et de gérer ses amis, ses réalisations et ses jeux en un seul endroit. Même Electronic Arts voulait leur part du gâteau, donnant à Origin un nouveau look et même un autre nom: la plate-forme de bureau d’EA. Peut-être qu’Epic Games Store et Uplay sont les plus traditionnel En ce sens: le premier a amélioré le casier de la bibliothèque et n’arrête pas d’ajouter de nouvelles fonctionnalités, c’est vrai; mais en gros, ce sont des améliorations appliquées à la version originale, plus ou moins comme cela se passe avec Uplay.

