La montée en puissance des plateformes de streaming ne passerait pas inaperçue par d’autres secteurs et ce n’était qu’une question de temps avant que les premières démarches ne soient faites. A cette occasion, la phase la plus importante et la plus excitante de la saison 2020 de la NFL a atteint une nouvelle plateforme en quête de conquérir un nouveau public.

Aujourd’hui, Twitch et la NFL ont annoncé la première transmission officielle d’un jeu saisonnier via la plateforme de streaming et quoi de mieux que pendant les playoffs, connus pour être des jeux pleins d’émotion et de drame et qui dans de nombreux cas sont décidés en fin de partie. dernière salle. La célébration de l’arrivée de la NFL sur Twitch a lieu avec la diffusion du match correspondant à la ronde wild card entre les Chicago Bears et les New Orleans Saints.

Pour la toute première fois, les Playoffs de la NFL sont sur Twitch. Nous ne pouvons pas y croire non plus. Le week-end Super Wild Card est en direct. Prenez place dans le chat pour Bears vs Saints à 16 h 40 HE: https://t.co/qkNMeR0N7t pic.twitter.com/AW5SnqAk1t – Twitch (@Twitch) 10 janvier 2021

La transmission officielle du premier match des Playoffs de la NFL sur Twitch a généré des opinions partagées, car un secteur considère que c’est quelque chose que peu ou rien n’a à faire dans une plateforme dédiée principalement au jeu, tandis que d’autres le considèrent comme une opportunité. pour voir quelque chose de différent. Bien entendu, cette transmission n’est disponible qu’aux États-Unis, limitation qui a suscité des plaintes de fans de football américain et de jeux vidéo en dehors de ce pays, qui ont demandé à en tenir compte.

