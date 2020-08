Nintendo est peut-être la seule entreprise qui n’a pas encore révélé ses projets pour le reste de l’année et début 2021. Habituée à son format Nintendo Direct, cette année la société japonaise est restée totalement silencieuse, optant pour l’instant lancements indépendants.

Jeff Grubb de VentureVeat a révélé des nouvelles intéressantes sur le très attendu Nintendo Direct. Le GranN aurait deux événements prévus. Le premier d’entre eux, une Nintendo Direct Mini aurait lieu ensuite 28 août. À propos de lui, Jeff assure qu’étant situé un vendredi, ce serait un événement plus petit d’une durée proche de 20 minutes et des jeux plus petits.

Ce ne serait pas à la hauteur septembre quand nous aurions, maintenant et selon le journaliste lui-même, une super nintendo direct. Nous y connaîtrions le statut de plusieurs des projets Nintendo annoncés précédemment ainsi que quelques surprises qui arriveraient sur Nintendo Switch d’ici la fin de l’année et tout au long de 2021.

Parmi les jeux les plus importants à jouer en septembre, Nintendo Direct inclurait des noms comme The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, Bayonetta 3e Metroid Prime 4. On parle également de la présence d’éventuels remasterings, qui ont été bruyants ces derniers mois. Compte tenu du secret de Nintendo, pour l’instant les informations de Jeff doivent être prises avec un grain de sel jusqu’à confirmation de la société japonaise.