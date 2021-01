Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 15/01/2021 10h21

2020 a été l’année de Commutateur Nintendo. Selon un nouveau rapport de vente, la console hybride était le matériel le plus réussi des États-Unis en décembre de l’année dernière et en 2020 dans l’ensemble. De cette façon, surpassant les plates-formes de génération précédente et nouvelle.

Selon Mat Piscatella, analyste au NPD Group, Changez les ventes annuelles en 2020 au deuxième rang de l’histoire des États-Unis, seulement derrière la Wii en 2008. Voici ce que l’analyste a commenté sur le reste des consoles:

«La PlayStation 5 a terminé 2020 en tant que deuxième console la plus vendue en termes de ventes en dollars, tandis que la PlayStation 4 s’est classée deuxième en unités vendues. La PlayStation 5 a établi un nouveau record de ventes en dollars pour le matériel PlayStation jusqu’au premier mois de décembre pour chaque plate-forme de vente au détail PlayStation. Les ventes de matériel en dollars ont atteint 1,35 milliard de dollars en décembre 2020. C’est une augmentation de 38% par rapport à l’année précédente, et le total le plus élevé pour un mois de décembre depuis le 1,37 milliard de dollars atteint en décembre 2013. Les ventes annuelles de matériel en dollars ont totalisé 5,3 milliards de dollars, 35% de plus qu’en 2019, et le plus élevé depuis qu’ils ont atteint 5,6 milliards de dollars en 2011 ».

Avec une édition spéciale de Super Mario Bros. Nintendo Switch en route, et avec Sony et Microsoft face à un manque de consoles disponibles dans les magasins, Nintendo continuera probablement de dominer les marchés internationaux en 2021, ce que plusieurs analystes ont déjà souligné.

