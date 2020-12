Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 16/12/2020 11h10

Ces dernières semaines, il a été signalé que le Commutateur Nintendo Elle est devenue la console la plus vendue de l’année dans des régions comme la Chine et les États-Unis. Maintenant, il a été révélé que La console hybride a réussi à rester le matériel le plus populaire au Canada pendant 25 mois consécutifs, imposant ainsi un nouveau record pour le pays.

En seulement 11 mois, the Switch a réussi à vendre plus de 790 000 unités au Canada, cela inclut la version normale ainsi que le Lite. En novembre dernier, plus de 148 000 consoles ont été déplacées. À titre de comparaison, plus de 628000 ont été vendus au total en 2019. Voici ce que Dominic Gross, PDG de Nintendo of Canada, avait à dire à ce sujet:

«Nous sommes heureux que les fans de tous âges à travers le Canada jouent sur une Nintendo Switch et apprécient la polyvalence de la console. Que vous jouiez ensemble à Mario Kart 8 Deluxe ou que vous vous connectiez en ligne avec vos amis et votre famille pour partager des créations insulaires dans Animal Crossing: New Horizons, Nintendo Switch offre quelque chose pour tout le monde et nous espérons que cela créera de nombreux souvenirs heureux cette saison des vacances et au-delà. ».

Malgré le lancement de la PS5 et de la Xbox Series X | S, le Switch est toujours très populaire. Nintendo divulguera les informations relatives à son troisième trimestre de l’exercice jusqu’en février 2021. Les ventes mondiales de consoles hybrides devraient dépasser 70 millions d’unités.

Via: Nintendo

