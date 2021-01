Confirmé ce matin pour le Japon, et envié par de nombreux chasseurs dès ce moment-là, le Modèle Nintendo Switch Monster Hunter Rise On la retrouve également dans les magasins occidentaux, du moins en ce qui concerne l’Europe et l’Australie, marchés pour lesquels elle a été confirmée jusqu’à présent dans la journée, annonçant au passage l’arrivée de l’élégant Pro Controller inspiré de cet opus tant attendu du série de la chasse aux monstres de Capcom.

La console et son dock, en tant que modèle de contrôleur Pro Monster Hunter Rise, ils sont exactement les mêmes que ceux que l’on verra au Japon (Nous vous recommandons de les regarder), Magnanalo présidant à la conception, mais à la place le contenu du pack spécial Nintendo Switch aura un ajout intéressant pas annoncé pour la combinaison japonaise, comme vous pouvez le voir qu’il indique dans la boîte du pack de la console, quelque chose qui n’apparaît pas dans le japonais.

Et, en plus d’un code de téléchargement Monster Hunter Rise, le pack européen inclura en standard avec votre achat le soi-disant “Deluxe Kit DLC Pack”, qui comprend également l’ensemble d’armures superposées «Kamurai», les pièces d’armure superposées «collier shuriken» et «collier de poisson» pour Canyne et Felyne respectivement, un ensemble de gestes, l’ensemble de pose de samouraï, la peinture «Kabuki» facial et «Izuchi coiffure »en queue de cochon, ajouter également le contenu supplémentaire qui comprend des armures superposées «golden retriever» et «forest cat», pour Canyne et Felyne respectivement, et un talisman de débutant, des objets qui nous aideront sans aucun doute à démarrer dans le jeu.

Il va sans dire que c’est ainsi que la manette Pro et la Nintendo Switch édition spéciale de Monster Hunter Rise seront disponibles pour votre réservation, qui volera depuis les magasins, donc si vous souhaitez obtenir ces produits … faites attention à ne pas manquer leur!

Source: communiqué de presse de Nintendo Espagne

