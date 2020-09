Par Dom Peppiatt,

Dimanche 13 septembre 2020 10:50 GMT

Gearbox Software et Counterplay Games ont révélé plus d’informations sur les prochains jeux PS5 et PC, Godfall, dans le cadre d’une vitrine PAX Digital x EGX Digital.

Au cours de la vitrine, le développeur a partagé une nouvelle vidéo 4K montrant le combat à la troisième personne dans le jeu, nous donnant le meilleur aperçu de la façon dont le gameplay se déroule à ce jour dans Godfall.

La nouvelle bande-annonce coupe entre le gameplay et les cinématiques, mettant en valeur le combat intense du jeu et des graphismes impressionnants dans une égale mesure.

Trois versions différentes du jeu ont également été dévoilées lors de la vitrine: l’édition Godfall Standard, qui comprend le jeu de base à 59,99 $; Godfall Deluxe Edition, qui comprend le jeu de base et sa première extension à 79,99 $; et Godfall Ascended Edition, qui comprend le jeu de base, la première extension et le «contenu cosmétique numérique» de Godfall Ascended à 89,99 $.

Si vous précommandez via Epic Games Store, vous vous procurerez également un pack de démarrage Godfall comprenant les variantes cosmétiques Chrome Silvermane, Phoenix et Greyhawk, une variante jaune Typhon et l’épée de Zer0 de Borderlands que vous pouvez utiliser pour combattre à travers le jeu.

Il n’y a pas de mot sur les précommandes PS5 pour le jeu pour le moment, mais il est probable que nous en entendrons plus à ce sujet dans la prochaine PlayStation 5 Showcase qui doit avoir lieu le 16 septembre.

Godfall lui-même est sur le point de sortir «Holiday 2020» sur PS5 et PC.

