Il ne fait aucun doute que Super Smash Bros.Ultimate est le jeu vidéo cross-over le plus important de l’industrie, rassemblant les icônes les plus mémorables de l’industrie. Lors des Game Awards 2020, il a été révélé que le prochain combattant à rejoindre cette célébration est Sephiroth, le principal ennemi de Final Fantasy VII. Eh bien, si vous avez vu l’annonce, vous avez sûrement remarqué que Banjo et Kazooie sont apparus brièvement et cela a généré des sentiments mitigés chez le créateur des personnages.

Ce qui a attiré l’attention de Steve Mayles, créateur de personnages comme King K.Rool, Yooka et Laylee et Banjo et Kazooie, c’est que précisément ce dernier duo a été vu dans la révélation de Sephiroth et de manière formidable, grâce à une superbe bande-annonce Animation CGI, qui a permis à Mayles de mettre en évidence l’animation dynamique de la fourrure de Banjo et Kazooie ainsi que de la boucle d’oreille que porte Banjo.

Cependant, interrogé sur le sentiment qu’il ressent en voyant les personnages qu’il a créés avec un design moderne grâce à Super Smash Bros.Ultimate et même en réagissant à l’arrivée d’une autre icône du jeu vidéo, Sephiroth, Mayles a été vu avec un Goût doux-amer, car il pense que c’est quelque chose de bien, mais il est également submergé par la tristesse de voir ce que pourrait être la série.

C’est une chose merveilleuse, teintée d’un peu de tristesse devant ce qui aurait pu être je suppose. Mais il y a encore de l’espoir! – Steve Mayles (@WinkySteve) 11 décembre 2020

Mayles et les fans attendent le digne retour de Banjo-Kazooie de Microsoft

Le développeur ne le mentionne pas explicitement, mais il est entendu qu’il se réfère au destin fatidique que la série a eu après son âge d’or qu’elle a eu sur la Nintendo 64 aux mains de l’ancien Rare, dont Mayles et d’autres créatifs qui ont donné naissance à la franchise, comme l’auteur-compositeur Grant Kirkhope.

Comme vous le savez, l’actuel Rare fait partie de Microsoft et, bien qu’il ait tenté de faire le retour de Banjo-Kazooie, les résultats n’ont pas été à la hauteur des attentes des fans. L’utilisateur de Twitter caelkins_art était d’accord avec Mayles, ajoutant que le duo aventureux aime si bien le traitement moderne que “c’est dommage que Microsoft ne les utilise même pas comme matériel promotionnel comme mascottes, au moins.”

Les voir animés avec des visuels modernes est tellement cool 😭😭 la conception des personnages pour eux est si attrayante à regarder, c’est dommage que Microsoft ne les utilise même pas pour du matériel promotionnel comme une sorte de mascotte au moins: / – caelkins (@caelkins_art) 11 décembre 2020

Néanmoins, le développeur espère toujours que Microsoft rendra justice à cette fantastique série.

Que pensez-vous de l’opinion de Mayles? Pensez-vous que Banjo-Kazooie aura son retour digne et attendu? Dites le nous dans les commentaires.

Les espoirs meurent précisément en dernier et pour de nombreux fans, la possibilité de voir un nouveau jeu Banjo-Kazooie a grandi après avoir vu que Microsoft confirmait le retour de Perfect Dark, une série également oubliée depuis plus de 10 ans.

Super Smash Bros.Ultimate est disponible exclusivement sur Nintendo Switch. Vous pouvez en savoir plus sur lui si vous visitez son dossier ou si vous consultez notre avis écrit.

