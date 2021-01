Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Strictly Limited Games et Factor 5 ont annoncé l’année dernière le retour de Turrican, une franchise qui était populaire dans les années 1990. Les sociétés ont annoncé Turrican Anthology Vol. I et Turrican Anthology Vol. II, des compilations réunissant plusieurs titres pour le 30e anniversaire. de la saga.

Si vous êtes fan de la série et que l’idée de profiter à nouveau de certains de ses épisodes vous enthousiasme, nous avons une excellente nouvelle pour vous. ININ Games s’est associé à Factor 5 pour lancer Turrican Flashback, une autre collection en cours de sortie sur PlayStation 4 et Nintendo Switch.

Des études ont confirmé que cette version atteindra l’Occident, elle aura donc une première en Amérique et en Europe pour les deux consoles.

Turrican Flashback a déjà une date de sortie en Amérique

Au cas où vous ne le sauriez pas, Turrican Flashback comprend 4 des épisodes les plus reconnus de la saga dans un seul paquet: Turrican, Turrican II: The Final Fight, Mega Turrican et Super Turrican. ININ Games a décidé de faire cette version pour compléter les éditions Strictly Limited Games et donner aux joueurs plus d’options pour en savoir plus ou revivre la série.

Cette collection est gérée par Factor 5 et Ratalaika Games, qui ont travaillé à la refonte des commandes et à les rendre plus intuitives sur les consoles modernes. De plus, des filtres, des éléments dynamiques et des options ont été ajoutés pour personnaliser l’expérience de jeu.

Ainsi, les joueurs peuvent profiter des titres dans leur look rétro classique, avec un écran large, ou même désactiver certains éléments de l’interface du jeu. Les studios se sont également efforcés de fournir une section sonore de qualité, avec des bandes sonores et des effets originaux.

Si cette version vous intéresse, sachez qu’elle sera disponible à partir du 29 janvier sur PlayStation 4 et Nintendo Switch. La collection sera distribuée en format physique et numérique pour 29,99 $ US. Ci-dessous je laisse une bande-annonce pour que vous en connaissiez le contenu:

💥 Disponible le 29 janvier 💥 Nous sommes ravis de vous présenter une véritable explosion du passé, alors que nous saluons l’arrivée de Turrican Flashback pour la # PS4 et #Switch! ▪️ 4 aventures classiques

▪️ Nouvelle fonctionnalité de rembobinage

▪️ États de sauvegarde pratiques

▪️ Contrôles modernisés # TurricanFlashback pic.twitter.com/6p9IxcSGGd – ININ Games (@ININ_Games) 21 janvier 2021

«Turrican, l’aventure d’action intergalactique qui a balayé les jeux vidéo dans les années 1990, est largement considérée comme l’un des meilleurs exemples de jeux vidéo d’action de tous les temps. Son mélange unique d’exploration, d’atmosphère et d’action non-stop a propulsé le genre vers l’avant et a établi la référence pour les années à venir », a déclaré ININ Games.

Turrican Flashback fera ses débuts sur PlayStation 4 et Nintendo Switch le 29 janvier. Ici vous trouverez plus de nouvelles liées à la franchise.