Si quelque chose a été plus que prouvé dans l’industrie du jeu vidéo, et en général dans tout le secteur du divertissement, c’est que la nostalgie est généralement un produit assez rentable. Ces dernières années, nous avons vu des remasters et des remakes de jeux classiques qui ont été reçus à bras ouverts, mais aussi des consoles rétro qui nous permettent de revivre des souvenirs du passé. Le dernier à monter dans ce train était Capcom, ni plus ni moins.

La société responsable de franchises comme Street Fighter et Resident Evil, pour n’en nommer que quelques-unes, a dévoilé la Capcom Retro Station, qui est probablement la console rétro la plus attrayante que nous ayons jamais vue. Nous sommes confrontés à un petite arcade Il mesure 329 mm x 280 mm x 315 mm et ne pèse que 2,1 kg. Avec ces mesures, il peut être parfaitement placé dans n’importe quel coin de la maison. Concernant son design, les couleurs du logo Capcom (bleu et jaune) prédominent.

De plus, il intègre un joystick, six boutons, Écran de 8 pouces et haut-parleurs de haute qualité, il ne sera donc pas nécessaire de le connecter à un téléviseur pour commencer à en profiter. Comme d’autres propositions de marché, comprend une douzaine de jeux classiques renommé pour Capcom. Dans ce cas, ils se sont concentrés sur deux sagas extrêmement populaires: Combattant de rue Oui Megaman, qui dominaient il y a plusieurs décennies les jeux d’arcade dans de nombreuses régions du monde:

Street Fighter II Street Fighter II Champion Edition Super Street Fighter II Super Street Fighter II Turbo Super Puzzle Fighter II Turbo Mega Man The Power Battle Mega Man 2 The Power Fighters Mega Man X Mega Man Soccer Mega Man & Bass (version japonaise des consoles)

Prix ​​de Capcom Retro Station

Sur le portail Siliconera, ils font écho au fait que Gantaku, la même société chargée de produire le NeoGeo Mini de Sega, sera en charge de la fabrication de la Capcom Retro Station. Il est important de mentionner que, pour le moment, Capcom ne le vendra que sur Amazon Japon à partir du 10 décembre pour 21 780 yens, environ 175 € ou 4200 $ au Mexique. Nous ne savons pas si l’entreprise envisage de le commercialiser sur d’autres territoires; ce serait vraiment dommage sinon.

