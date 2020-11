Le site Web officiel de la PS5 a indiqué que le jeu était passé à la fin de 2021, ce que son étude dément maintenant.

Kena: Bridge of Spirits a été annoncé en juin comme une aventure fantastique exclusive à la console PlayStation pour PC, PS4 et PS5. Un premier retard a déplacé sa sortie de la fin de cette année au premier trimestre de 2021. Et puis, cette semaine, la page PlayStation officielle a répertorié le jeu pour le “quatrième trimestre 2021“, qui a fait comprendre que le match avait de nouveau été retardé jusqu’à la fin de l’année prochaine. Cependant, ce dernier n’était rien de plus que une erreur de la part de Sony.

Nous travaillons avec Sony pour corriger le message d’Ember Lab.Via Twitter, le compte officiel de Laboratoire Ember, le studio responsable du développement du jeu, réaffirme que la fenêtre de lancement de Kena: Bridge of Spirits reste au premier trimestre de 2021. Et aussi, que la date du site PS5 n’était rien de plus qu’une erreur typographique qui sera corrigée: “Bonjour, que [la fecha] c’est une erreur et nous travaillons avec Sony pour corriger le message », commentent-ils, en réponse à un autre média spécialisé.

“Nous restons sur la bonne voie pour son lancement dans le premier trimestre 2021 Merci pour votre soutien! », Conclut Ember Lab dans leurs réseaux. Au moment de la rédaction de cette news, nous sommes retournés consulter le site officiel PlayStation pour voir si la date avait déjà été corrigée, bien que toujours cette mauvaise date est conservée Cela a semé la confusion. Donc, si vous visitez le site Web et rencontrez à nouveau cette date, n’ayez crainte: Kena est toujours prévue pour au début de l’année prochaine.

Annoncé cet été, Kena: Bridge of Spirits a été dévoilé au monde entier dans une bande-annonce de lancement bourrée d’action et de fantaisie avec des œuvres d’art accrocheuses. Dans les mois suivants, nous avons également appris que le jeu serait mis à jour gratuitement de PS4 à PS5, et nous avons également appris divers détails de l’aventure, tels que sa structure ou l’utilisation du contrôleur DualSense dans le gameplay. Il reste encore quelques mois avant sa première, mais pour l’instant, nous vous invitons à revoir notre analyse de PlayStation 5.

