Anna Megill débarque à Playground Games en tant que rédactrice en chef du nouveau chapitre de la saga fantastique.

Il a fallu des années de rumeurs et beaucoup de patience, mais l’été dernier la présentation officielle de Fable a finalement eu lieu, le retour de la saga Xbox fantasy par la main de Playground Games. Le studio britannique est le fer de lance de cette aventure d’action RPG en monde ouvert qui ne cesse de recruter de nouveaux créatifs dans les principaux studios de l’industrie. Et en effet, ils accueillent maintenant l’un des principaux écrivains du dernier jeu Remedy Entertainment.

Anna Megill rejoint le développement de Fable en tant que écrivain en chef. Le développeur vétéran avait été impliqué dans la création de Control en tant qu’écrivain principal, oui, mais son curriculum vitae englobe d’autres titres très narratifs, tels que Murdered: Soul Suspect et Dishonored: Death of the Outsider. Une expérience qui sera désormais entre les mains de Playground Games et l’intrigue de ce nouveau RPG pour PC, Xbox Series X et S.

“La fable occupe une place spéciale dans mon coeur“Megill commente sur les réseaux sociaux.” Il a fait ses débuts l’année où j’ai commencé [a trabajar] dans l’industrie, et c’est le premier titre que j’ai joué du point de vue d’un développeur. J’ai adoré comprendre le comment et le pourquoi de mes décisions dans l’histoire, et voyez l’impact que cela a eu sur les PNJ autour de moi. »En cela, l’écrivain vétéran ajoute que« la vision de l’histoire que l’équipe m’a convaincue et excitée. Nous nous intégrons parfaitement. Je ne peux plus attendre pour commencer. “

Si vous avez suivi de près le développement de FableVous avez peut-être remarqué qu’Anna Megill arrive pour occuper ce poste narratif offert par le studio en août. Un poste de leader au sein de l’équipe de rédaction, chargé de créer des “histoires complexes” capables de “repousser les limites du récit“Comme indiqué par Playground Games. Il nous restera peut-être encore assez de recevoir cette Fable sur nos consoles, mais d’ici là, nous vous laissons avec notre analyse des Xbox Series X et S, ainsi qu’avec cette liste des RPG d’action les plus attendus du moment .

