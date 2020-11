Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Il y a quelques jours, nous avons souligné que dans l’une des vidéos les plus récentes de l’interface PlayStation 5 que Sony partageait, il était possible de voir une nouvelle fonctionnalité de la console qui récompenserait le joueur avec des éloges ou des prix. Sony n’en avait pas parlé, mais il était déjà détaillé de quoi il s’agissait.

Le comportement agressif est très courant dans le jeu en ligne, en particulier dans le mode multijoueur compétitif avec des inconnus, ce qui crée un environnement toxique qui peut agacer certains joueurs. Eh bien, Sony veut précisément réduire ce problème grâce au système Accolades (éloges ou récompenses).

Selon les informations de Push Square, cette nouvelle fonctionnalité reconnaîtra les joueurs qui «contribuent à la communauté et représentent les idéaux PlayStation». Les utilisateurs eux-mêmes seront responsables de reconnaître les influences positives et de faire un compliment anonyme après un match qui décrit le mieux le comportement montré par leurs alliés ou rivaux en ligne.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Les joueurs pourront signaler un langage inapproprié grâce à cette fonctionnalité sur la PlayStation 5.

L’intention du nouveau système est de créer un environnement en ligne plus convivial

Jusqu’à présent, on sait qu’il y aura 3 types d’emblèmes, utile (utile), accueillant (accueillant) et bon soutien (bon support). Le premier sera décerné à ces joueurs «généreux, efficaces et axés sur l’équipe», le second récompensera ceux qui sont amicaux, accueillants et ouverts, tandis que le troisième sera mérité par ceux qui affichent un comportement positif et honorable. et respectueux.

Ces emblèmes ne peuvent être attribués que dans des parties assorties au hasard, avec une limite de 1 par partie. De plus, il ne sera possible de donner ces reconnaissances qu’à des personnes qui ne sont pas des amis de l’utilisateur et pas plus d’un emblème ne pourra être donné au même joueur dans les 12 heures. Tous les utilisateurs pourront voir les compliments des autres, car ils seront affichés sur leur profil.

Nous vous laissons avec une image partagée par Push Square.

Image via Push Square

Que pensez-vous des efforts de PlayStation pour améliorer l’environnement en ligne sur PlayStation 5? Dites le nous dans les commentaires.

Nous vous rappelons que la PlayStation 5 comprendra de nouvelles fonctionnalités grâce à la fonction activités. L’un d’eux aidera les joueurs lorsqu’ils ne peuvent pas avancer dans leur aventure.

La PlayStation 5 fera ses débuts le 12 novembre au Mexique et dans d’autres régions. À partir du 19 novembre, il sera disponible dans le monde entier. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez cette page.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source