Les téléspectateurs des Game Awards 2019 ont été choqués par l’annonce inattendue de Xbox série x, alors que les fans de PlayStation ont dû attendre jusqu’en juin de cette année pour connaître la conception finale de PS5.

Dès le début de ce complexe 2020, la mise en œuvre de stratégies de planification et commercialisation par Microsoft et Sony, qui dans leurs lignes directrices respectives, n’ont pas déçu et ont précisé quel sera le ton du message qu’ils cherchent à communiquer aux principaux segments de marché.

Partout dans le monde, un grand nombre de joueurs ont déjà la main sur Xbox Series X / S, étant le pari le plus ambitieux de la division présidée par Phil Spencer et il est conçu comme un saut générationnel convivial pour le consommateur, basé sur les mises à jour (livraison intelligente) et la rétrocompatibilité.

Pour sa part, Playstation 5 Il a été publié dans différents pays et la seule différence dans ses deux modèles matériels réside dans l’existence ou non du lecteur de disque. Bien que ce système vous permette de jouer à la plupart des jeux de PS4, la vision de l’entreprise japonaise penche davantage vers un changement de génération avec un accent tendant vers le traditionnel.

Sony et Microsoft ont utilisé diverses actions marketing pour positionner leurs produits. Dans le cas du premier, les efforts sont concentrés sur exclusivités et la réduction des temps de chargement grâce à l’utilisation du disque dur à semi-conducteurs.

En revanche, le géant de la technologie de Redmond a fait campagne en se concentrant sur le rétrocompatibilité et que la Xbox Series X offrira les meilleures expériences pour les titres multiplateformes, en plus de tirer parti des avantages de Passe de jeu, son catalogue d’abonnement réussi.

Il convient de souligner les mécanismes mis en œuvre par le Xbox pour orienter et s’aligner sur votre stratégie marketing, les mèmes et les critiques associés à la terrible présentation et Halo Infini, la filtration Série S et l’allusion à la conception du réfrigérateur Série X.

Playstation 5 Il a été plus sobre dans ses efforts de promotion, assumant son rôle de leader dans la génération précédente et bien qu’il ait semé le désespoir parmi les fans en présentant sa plateforme tardivement, il n’a pas manqué le rendez-vous attendu. Il a également laissé entrevoir qu’il ne peut pas s’éloigner des tendances actuelles et cherche à faire un pas en avant avec le service Collection PlayStation Plus.

Il a été satisfaisant de voir la grande importance que le marché mexicain représente pour Microsoft et Sony, soulignant que c’est la première fois qu’une console Play Station Il est lancé dans notre pays le même jour que la date de première aux États-Unis, égal au prix de son rival.

Cet environnement compétitif sera bénéfique pour la communauté des joueurs Territoire aztèque, prévoyant des actions de diffusion et de commercialisation très concrètes, en espérant que les industriels feront de leur mieux pour convaincre le public avec leurs propositions respectives.

Reste à savoir quelle entreprise sera en mesure de contourner de la meilleure façon possible, l’éventuelle problèmes d’approvisionnement afin que le plus grand nombre de consommateurs puisse profiter de ces plateformes pendant la période de Noël. Il sera également intéressant d’observer quelles sont leurs performances et les taux d’échec.

Sept ans de belles expériences nous ont offert Playstation 4 Oui Xbox One, Et malgré les adversités causées par la crise sanitaire, le moment tant attendu est venu d’accueillir une nouvelle génération qui promet de devenir l’une des meilleures de l’histoire du jeu vidéo.

