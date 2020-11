Bethesda pense que Dawn of Steel n’a pas à attendre une semaine de plus sur aucune plate-forme.

Octobre dernier, Bethesda a annoncé que la Brotherhood of Steel arriverait dans les Appalaches via une mise à jour pour Fallout 76. Le contenu devait sortir fin novembre, mais en raison d’un bug, il s’est glissé dans les versions Xbox tôt, provoquant un conflit qui empêche les joueurs d’entrer dans le monde post-apocalyptique en pleine croissance. Mais l’éditeur a trouvé une solution assez originale pour le problème.

“Nous avons immédiatement commencé à étudier les méthodes possibles pour ramener les joueurs Xbox dans le jeu dès que possible, mais pendant que nous débattions, toute l’équipe de BGS était convaincue que Aube d’acier C’est fait Prêt à partir“peut être lu sur le blog officiel du jeu. Du coup, au lieu de retirer le matériel et de faire patienter une semaine de plus, les portes de ce patch ont été ouvertes sur toutes les plateformes.

Une fois la maintenance terminée, Steel Dawn sera disponible En d’autres termes, vous pouvez Télécharger la mise à jour sur PC, PlayStation et Xbox; mais avec un petit revers: il y a un entretien surprise de six heures qui se termine à quatre heures du matin péninsulaire, il faudra donc attendre un peu plus longtemps pour tester le Nouveautes de Steel Dawn.

«Nous tenons à nous excuser auprès de nos joueurs Xbox pour toute confusion causée par la situation, mais nous espérons que tous les membres de la communauté Fallout 76 sont aussi enthousiastes que nous d’entrer dans Dawn of Steel plus tôt que prévu. Une fois la maintenance terminée, il sera possible de tester la nouvelle chaîne de quêtes, le règlement remanié et toutes les autres mises à jour de la mise à jour.

En savoir plus: Fallout 76 et Bethesda.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');