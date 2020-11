Ce que nous avons plus que clair, c’est que, bien que nous n’en soyons (presque) jamais conscients, créer un jeu vidéo est une tâche qui dans certains cas devient titanesque, il est donc plus que normal que, de temps en temps, ce soit Il y a quelques bugs dans la version finale du jeu, car ses créateurs ne sont pas des machines parfaites. Pour cette raison, il existe actuellement des mises à jour pour traquer ces petits insectes ennuyeux qui se sont faufilés dans le code et, par conséquent, Pikmin 3 Deluxe maintenant tu en as un Nouveau version 1.1.0.

La nouvelle version 1.1.0 de Pikmin 3 Deluxe corrige des bugs gênants. Adieu pour toujours!

Modifications et améliorations de la nouvelle version 1.1.0 de Pikmin 3 Deluxe:

Correction d’un bug qui, sous certaines conditions, n’enregistrait pas les fruits collectés. Si l’erreur s’était déjà produite, malheureusement, le fruit récolté ne peut pas être enregistré. Une fois cette mise à jour téléchargée, cette erreur est empêchée de se produire, mais elle n’est pas corrigée si elle s’est déjà produite. Correction d’un bug qui faisait que les médailles collectées avaient le statut de non collectées, sous certaines conditions. Si cette erreur s’était déjà produite, elle peut être résolue en remplissant les conditions pour acquérir à nouveau ces médailles.

Par conséquent, comme nous pouvons le voir, ce n’étaient pas des erreurs extrêmement graves qui nous ont empêché de continuer à jouer à Pikmin 3 Deluxe, mais nous ne nierons pas que, s’ils les avaient subies, elles pourraient être plus qu’ennuyeuses, car elles ont ralenti notre progression dans ce en ce qui concerne la collection de chacun des objets qui font partie du jeu. Et vous, avez-vous une copie de ce titre dans lequel nous devons voyager sur une planète nouvelle et mystérieuse pour obtenir les fournitures nécessaires pour sauver la civilisation des trois protagonistes?

