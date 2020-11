Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 16/11/2020 13:27

Rétrocompatibilité de Playstation 5 permet certains jeux de PS4, comme Days Gone et Ghost of Tsushima, fonctionnent bien mieux que sur leur plateforme d’origine. Cependant, alors que le Xbox série x permet aux titres rétrocompatibles d’atteindre jusqu’à 120 images par seconde en natif, on ne peut pas en dire autant de la nouvelle console Sony.

Récemment, Call of Duty: Warzone a reçu une mise à jour qui comprenait certaines améliorations pour PS5 et série X. Alors que le jeu tourne à 60FPS en PS5, la version de Série X il est capable d’atteindre 120 FPS. Cependant, la gêne a plus à voir avec le fait que Activision il n’a rien dit à ce sujet, et c’est quelque chose que les joueurs ont découvert d’eux-mêmes.

Pour le moment, il n’y a aucun moyen d’activer le 120FPS sur PS5, Mais tout n’est pas perdu. Souviens-toi que Activision a promis une version native de Warzone pour les nouvelles consoles, c’est-à-dire que nous pouvons déjà y jouer comme s’il s’agissait d’un jeu de PS5 ou série X, et non rétrocompatible, c’est ainsi que tout le monde l’a joué jusqu’à présent.

Via: Eurogamer

La société retire la vente de skins PS5 parce que “les utilisateurs idiots ne savent pas comment les installer” Un redémarrage de Darkwing Duck pour Disney + est déjà en production

Rodolfo Léon

Editeur chez atomix.vg Gamer, cinéphile et amateur de culture pop.