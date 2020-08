Par Rodolfo León

28.08.2020 à 16h26

La peur de nombreux joueurs est devenue officielle aujourd’hui sur le blog de Dynamique cristalline ce que vous faites avant le lancement du jeu Marvel’s Avengers, la personnalisation esthétique des personnages a été discutée, et le mécanisme spécial « Cartes de défi de héros », qui sont essentiellement des passes de combat pour chaque personnage.

Les six personnages jouables depuis le début: Captain America, Iron Man, Black Widow, Hulk, Thor et Mme Marvel Ils auront déjà leurs cartes défi activées. Au fur et à mesure que les niveaux progressent dans cette bataille, des améliorations cosmétiques seront débloquées, entre autres pour les héros et les héroïnes.

Avec les personnages DLC Comment Hawkeye et Spider-Man Ce sera différent, car, bien que le personnage et l’histoire que chacun apporte soit gratuit, le déblocage de votre carte défi coûtera 1000 crédits, soit 10 dollars, convertis en pesos mexicains, soit 218 $. Un grand avantage de ces cartes défi serait que si vous débloquez tous les niveaux de ces passes de combat, vous gagnerez des crédits.

Les Avengers de Marvel partira pour Xbox One, PS4 et PC le 4 septembre prochain.

La source: Square Enix

