Face aux problèmes de stock PlayStation 5, il plaisante avec la chance de ceux qui ont réservé la console.

Lorsque les précommandes pour la PlayStation 5 ont été ouvertes, la console de nouvelle génération de Sony s’est envolée dans les magasins du monde entier, laissant de nombreux fans sans chance d’obtenir la machine le jour de son lancement officiel, ce qui dans le cas de l’Europe était le 19 novembre. Hier encore, une nouvelle campagne de réservation a été ouverte et le résultat était pratiquement le même: les consoles ont volé hors des magasins et de nombreux autres joueurs se sont retrouvés avec le désir d’obtenir la PS5.

Vous serez surpris par sa puissance et vous vivrez une expérience comme jamais auparavant avec le DualSense. Petit mot d’un garçon rat!Dans ce contexte, ceux qui ont réussi à réserver la console peuvent se sentir très chanceux, et quelque chose comme cela leur a fait connaître une chaîne de magasins bien connue dans le message de réservation qu’ils ont envoyé à tous les acheteurs satisfaits, bien que le ton utilisé soit au moins assez choquant. “Vous êtes déjà plus proche de la Next Gen! Flash à vos côtés, il n’est personne”, peut-on lire dans un message avec une allusion claire à la rapidité avec laquelle les consoles ont été épuisées non seulement dans celle-ci, mais en tout magasins.

“Vous avez été l’un des plus rapides à réserver la nouvelle PS5. OMG! N’oubliez pas qu’elle arrivera à partir du 15 décembre”, est-il ajouté dans cet écrit. “Développez le battage médiatique parce que ces jours vont passer. Nous vous informerons par e-mail de l’évolution de votre commande à tout moment.” Avec un ton – peut-être – trop jeune et proche, le message continue: “tu vas paniquer avec sa puissance et vous vivrez une expérience comme jamais auparavant avec le DualSense. Petit mot d’un garçon rat! “.

Comme l’indique ce message, le nouveau lot de consoles commencera à arriver tout au long du mois de décembre, sans pour le moment être averti d’une nouvelle campagne de réservation. Ici, chez 3DJuegos, nous avons déjà eu l’occasion de tester en profondeur cette console de nouvelle génération comme nous vous l’avons dit dans notre revue PS5. Ces derniers jours, nous vous avons également parlé de certains de ses jeux les plus remarquables, comme l’analyse de Demon’s Souls.

En savoir plus: PS5 et réservations.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');