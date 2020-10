Playstation 2 c’est l’une des plateformes les plus influentes de l’histoire. Avec PS1, Sony a montré qu’il était capable d’apporter un style cinématographique aux jeux vidéo, ainsi qu’une touche beaucoup plus adulte dans différents genres. Avec PlayStation 2, la société japonaise a été couronnée comme société de référence jusqu’à présent dans l’industrie, surpassant la toute puissante Nintendo.

UNE 26 octobre 2000 débarqué par première fois PlayStation 2 dans l’Ouest, étant le marché américain celui choisi pour sortir la console. Les numéros PlayStation 2 sont carrément effrayants. La plateforme s’est vendue pas plus et pas moins de 155 millions d’unités et son catalogue comptait plus de 3500 jeux vidéo, ce n’est rien.

GTA San Andreas | Rock star

En ce qui concerne les titres, la PlayStation 2 a toujours été l’une des consoles de référence pour sa bibliothèque. Des jeux du calibre de GTA San Andreas, Final Fantasy X ou Metal Gear Solid 2, entre autres. Des franchises comme Silent Hill sont revenues et avec leur deuxième opus, elles se sont placées au sommet du genre. Il ne manquait pas de nouvelles franchises, dans ce cas Le diable peut pleurer, marquant la voie à suivre sur le terrain Hack’n Slash, rivalisant directement Dieu de la guerre, qui des années plus tard serait le fleuron de la marque.

Avec un tel bagage et profitant de l’anniversaire de la console en Occident, chez Neox Games nous voulons célébrer un personnage aussi important avec un test. Un quiz qui testera votre mémoire sur PlayStation 2 et tout ce dont vous vous souvenez sur ce qui est sans aucun doute l’une des consoles les plus importantes de l’histoire des jeux vidéo.