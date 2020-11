Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Le lancement de la PlayStation 5 a été un succès dans plusieurs régions malgré divers problèmes liés à la pandémie et à d’autres circonstances du marché.

Bien que Sony n’ait pas publié de chiffres de vente officiels, nous savons que la console de nouvelle génération a dépassé 100000 unités vendues au Japon, où elle a largement dépassé les ventes initiales de Xbox Series X et Xbox Series S.

De plus, la console Sony a momentanément mis fin à la série de ventes de Nintendo Switch dans le pays asiatique. La PlayStation 5 a même provoqué le crash des sites de divers magasins en ligne en raison de sa forte demande.

Sony a confirmé aujourd’hui ce que beaucoup avaient déjà prévu: le lancement de la PlayStation 5 a été un énorme succès mondial. La société a déclaré qu’il s’agissait de sa plus grande première sur console et qu’elle préparait déjà plus d’unités d’ici la fin de l’année.

Trouver: père passe 13 heures collé à 8 écrans pour obtenir une PS5 pour son fils

Sony a célébré le lancement réussi de PlayStation 5

Tôt le matin, la société a publié un court message sur les réseaux sociaux pour remercier l’ensemble de la communauté des joueurs. Sony a souligné que le succès de la PlayStation 5 était possible grâce au soutien des fans de la marque.

D’autre part, il a déclaré que la demande de PlayStation 5 est très élevée, ils travaillent donc déjà à produire plus d’unités de la console. Un certain nombre de détaillants devraient recevoir plus de stock du système avant la fin de cette année.

Donc, tout indique que les joueurs pourront acheter une console pendant la saison de Noël ou même un peu plus tôt. Sony a conseillé aux joueurs d’être à l’affût des sorties des détaillants afin d’obtenir une PlayStation 5.

«Nous tenons à remercier les joueurs du monde entier d’avoir fait de la PS5 notre plus grand lancement de console à ce jour. La demande de PS5 est sans précédent, nous voulons donc confirmer que plus d’inventaire PS5 atteindra les détaillants avant la fin de l’année; restez en contact avec vos détaillants locaux », a déclaré Sony.

Nous voulons remercier les joueurs du monde entier d’avoir fait de la PS5 notre plus grand lancement de console jamais lancé. La demande de PS5 est sans précédent, nous voulions donc confirmer que davantage de stocks de PS5 arriveront aux détaillants avant la fin de l’année – veuillez rester en contact avec vos détaillants locaux. – PlayStation (@PlayStation) 25 novembre 2020

Comme nous l’avons mentionné, certains joueurs ont eu des problèmes pour obtenir leur console. La principale cause était la thésaurisation du système par les revendeurs. En revanche, certains acheteurs ont eu des problèmes avec leurs expéditions et ont tout reçu sauf leur console.

Dans le cas où vous l’avez manqué: plus de 200000 personnes se sont alignées sur la boutique en ligne pour acheter une PS5

La PlayStation 5 est désormais disponible dans toutes les régions. Pour plus d’informations sur le système Sony, cliquez sur ce lien.