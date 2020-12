Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

2020 a été définitivement une année très inhabituelle et la raison, évidemment, est le coronavirus (COVID-19). Comme chaque année, Google fait un décompte de tout ce qui s’est passé et le présente dans des statistiques intéressantes qui montrent ce qui a été le plus recherché dans son moteur de recherche populaire. Cette année a également été quelque chose de spécial en raison de la première des nouvelles consoles de Microsoft et Sony et c’est précisément cette dernière qui a suscité tant d’intérêt que c’est ce que les Américains ont le plus cherché à acheter.

Grâce aux informations officielles de Google dans le décompte 2020 selon leurs recherches, nous pouvons savoir que, comme prévu, le terme le plus recherché était “Coronavirus” dans le monde entier, il y a eu également d’autres événements importants, tels que “résultats des élections” (résultats de les élections).

De plus, il y a eu plusieurs recherches liées au coronavirus, comme Tom Hanks, qui était l’acteur le plus recherché, en grande partie parce qu’il était l’un des premiers acteurs et les plus reconnus à souffrir de la maladie.

La PlayStation 4 était plus recherchée que le papier toilette

Cependant, la statistique proposée par Google aux États-Unis qui a attiré le plus d’attention en termes de jeux vidéo est la section «Où acheter» qui était largement dominée par les articles de nettoyage personnels et d’autres articles plus basiques pour la vie quotidienne dont il y avait une forte pénurie due à une pandémie. Des articles tels que les masques faciaux, l’eau de Javel, les désinfectants et le papier toilette sont sur la liste, mais l’article qui a dominé les recherches était la PlayStation 5, ce qui témoigne du grand intérêt que le lancement de la nouvelle console a suscité aux États-Unis.

Pour vous donner une idée de l’importance, nous vous informons que la Xbox Series X, qui a également fait ses débuts cette année, était à la 4e place et la Nintendo Switch à la 7e position, même s’il est important de mentionner que cette dernière console Il est sur le marché depuis près de 4 ans maintenant, ce qui montre sa validité et sa popularité.

Plusieurs jeux PlayStation ont été ceux qui ont le plus donné à parler

Bien sûr, Google a également partagé des statistiques très intéressantes concernant les jeux vidéo. Selon la société, les jeux les plus recherchés sur la plateforme étaient Among Us et Fall Guys: Ultimate Knockout, 2 titres indépendants qui ont fait sensation en 2020.

Ce qui est intéressant, c’est que les 2 exclusivités PlayStation 4 The Last of Us: Part II et Ghost of Tsushima occupent des places importantes dans le tableau et avec Fall Guys et Genshin Impact, il y a un total de 4 titres qui ne sont disponibles pour le moment que dans Playstation 4.

En termes de jeux vidéo, un autre détail intéressant est que le concert de Travis Scott à Fortnite a été le 4e concert qui a donné le plus à parler au monde.

Liste des jeux vidéo les plus recherchés sur Google dans le monde

Parmi nous

[li]Fall Guys: Ultimate Knockout Valorant Genshin Impact The Last of Us 2 Ghost of Tsushima FIFA 21 Animal Crossing Call of Duty: Warzone ド ラ ク エ ウ ォ ー ク (Dragon Quest Walk)

Que pensez-vous des recherches de l’année? Pensiez-vous que la PlayStation 5 susciterait autant d’intérêt aux États-Unis? Dites le nous dans les commentaires.

Puisque nous parlons du coronavirus et des jeux vidéo, nous vous informons que lors de l’épidémie de pandémie, le prix du papier toilette a augmenté dans Fallout 76. Vous pouvez trouver plus d’actualités liées au coronavirus en visitant cette page.

