La semaine 46 de 2020 a été très spéciale pour l’industrie du jeu vidéo, car elle a vu le lancement de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X | S, qui a eu lieu dans diverses régions du monde. L’un des marchés qui ont reçu ces consoles cette semaine-là était les Japonais, qui ont particulièrement bien accueilli la PlayStation 5 à un point tel qu’elle a mis fin à une série incroyablement longue de la Nintendo Switch.

Comme nous l’avons mentionné il y a quelques jours, selon les estimations de ventes au Japon, la PlayStation 5 s’était vendue un peu plus de 118000 unités lors de sa première et aujourd’hui, grâce aux informations de Famitsu (via Gematsu), il a été détaillé que 103901 unités de Ce montant a été atteint par le modèle standard de la PlayStation 5, tandis que le modèle numérique a vendu 14.181 consoles. Avec cela, le modèle avec lecteur a mis fin à la séquence de la famille Nintendo Switch, puisque depuis 2017 il n’a pas laissé la première place. Le modèle d’origine n’a été remplacé que quelques semaines l’année dernière par son frère cadet, la Nintendo Switch Lite, et ensemble, ils ont vendu 116267 unités la semaine dernière, par rapport à la PlayStation 5, qui avec ses 2 modèles a atteint 118.085 unités vendues.

Vous pensez peut-être que les ventes étaient très fermées et qu’elles le sont effectivement, mais vous devez tenir compte du fait que les ventes de la Nintendo Switch ont duré toute la semaine, alors que seules les ventes des 4 premiers jours de la première de la PlayStation 5 ont été enregistrées. Cependant, il faut souligner les bonnes performances de la Nintendo Switch qui, malgré sa concurrence avec les consoles de nouvelle génération, les 2 modèles du système combinés se sont vendus à plus de 100000 unités.

Dans le cas où vous l’avez manqué: la première de la PlayStation 5 était écrasante au Royaume-Uni et l’offre ne couvrait pas toute la demande.

La PlayStation 5 était la console la plus vendue au Japon

Bien que Microsoft n’ait pas donné de détails sur les chiffres de vente de la Xbox Series X | S, il est possible de voir ses performances au Japon grâce à Famitsu, qui a révélé que la Xbox Series X était le best-seller (16247) que la Xbox Series S (4287) et ensemble, ils se sont vendus presque 5 fois moins que le modèle standard de la PlayStation 5. Vous pensez peut-être que les ventes étaient très peu nombreuses, mais vous devez prendre en compte que la marque n’a pas une forte présence dans la région, aussi, apparemment, elle avait une bonne performance pour Microsoft, car rappelons que les préventes étaient épuisées dans la région.

Naturellement, la puissante première de la PlayStation 5 s’est reflétée dans la liste des jeux les plus vendus, car le jeu le plus vendu était Call of Duty: Black Ops Cold War et il a été suivi par Assassin’s Creed: Valhalla, bien qu’il soit important de dire qu’il s’agissait des versions pour PlayStation 4. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales figurait également sur la liste dans ses éditions PlayStation 4 et Ultimate Edition pour PlayStation 5.

Un autre titre qui a attiré l’attention du public japonais était Sakuna: Of Rice and Ruin, un jeu d’action intéressant avec des mécanismes de culture du riz, car les versions PlayStation 4 et Nintendo Switch étaient sur la liste. La version Nintendo Switch de Kingdom Hearts: Melody of Memory a également fait partie des 10 jeux les plus vendus.

Nous vous laissons les listes de ventes ci-dessous.

Ventes de logiciels

Call of Duty: Black Ops Cold War – 84475 Assassin’s Creed: Valhalla – 45055 Sakuna: Of Rice and Ruin (Nintendo Switch) – 32906 Animal Crossing: New Horizons – 32585 Pikmin 3 Deluxe – 31,073 Ring Fit Adventure – 24115 Sakuna: Of Rice and Ruin (PlayStation 4) – 22955 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (PlayStation 4) – 22882 Kingdom Hearts: Melody of Memory (Nintendo Switch) – 22813 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition (PlayStation 5) – 18640

Vente de matériel

PlayStation 5 – 103 901 Nintendo Switch – 93671 Nintendo Switch Lite – 22596 Xbox Series X – 16247 PlayStation 5 Digital Edition – 14181 Xbox Series S – 4287 PlayStation 4 – 2903 New Nintendo 2DS LL – 474 PlayStation 4 Pro – 71 New Nintendo 3DS LL – 23 Xbox One X – 14 Xbox One S – 11

Que pensez-vous de la semaine de lancement de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X | S au Japon? Dites le nous dans les commentaires.

Vous pouvez trouver plus d’actualités relatives à PlayStation 5 et Xbox Series X | S en cliquant sur leurs noms respectifs.

