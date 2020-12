Sony a verrouillé à quoi ressemblerait sa nouvelle console, ainsi que la date de sortie et le prix. La PlayStation 5 a finalement été présentée avec un design teinté futuriste, avec des lignes fines et des courbes. Il a également été annoncé que la machine arriverait en deux éditions différentes. D’une part, une PS5 un peu plus mince sans lecteur, et une autre qui inclut l’entrée correspondante pour insérer le disque de jeux.

Quoi qu’il en soit, le lancement de la nouvelle génération de consoles Sony a été un succès. Non seulement il a dépassé son prédécesseur la première semaine, mais il a également le stock et la demande PS5 il est en plein essor. Il y a encore beaucoup d’acteurs qui attendent de faire le saut vers ce nouveau système, et la société japonaise pourrait avoir une solution à ce problème de pénurie.

UNE expert en technologie numérique renommé a récemment révélé que Sony aurait l’intention de lancer une version très peu coûteuse de la PlayStation 5 en 2021. Selon cette rumeur, la console aurait été baptisée “PS5 Lite” et son lancement serait prévu pour le second semestre de l’année prochaine. Avec tout cela, l’objectif de Sony serait de résoudre les problèmes de stocks et de couvrir la forte demande qui a entraîné une hausse des prix de production.

Malgré le fait que selon la source tout indique que cela pourrait être révélé à tout moment, elle indique également que les caractéristiques techniques de cette nouvelle version de PS5 n’ont pas été précisées. Il est bien connu que La Xbox Series X a une sœur cadette, Xbox Series S, il ne serait donc pas déraisonnable de penser que Sony voulait imiter les mêmes étapes de Microsoft et lancer une version puissante, mais plus petite et moins chère.

En tous cas, cette supposée édition “ Lite ” de la PS5 c’est toujours une rumeur et doit être traitée comme telle. La PlayStation 5 a été officiellement lancée dans le monde entier le 19 novembre et a déjà deux versions différentes. Une édition avec lecteur de disque pour un prix officiel de 499,99 euros, et une version entièrement numérique d’une valeur de 399,99 euros.