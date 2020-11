Le 10 novembre, Hideaki Nishino, vice-président senior de Sony, a laissé entendre que le PlayStation VR 2 ferait ses débuts au cours de la génération PlayStation 5, console qui a vu le jour il y a quelques semaines. Bien entendu, le manager ne souhaitait pas avancer les caractéristiques, encore moins une date de lancement provisoire. Malgré ce qui précède, le portail Let’s Go Digital a découvert un brevet Sony qui offre plus de détails que ce que nous pouvions voir sur l’appareil.

Premièrement, le brevet indique clairement que, effectivement, Sony Interactive Entertainment travaille sur de nouvelles lunettes de réalité virtuelle. Cependant, il est important de noter que les entreprises de technologie déposent des brevets tout le temps pour protéger leur propriété intellectuelle. Bien que ces documents ne garantissent pas le lancement de l’appareil, dans le cas de certains brevets PlayStation, nous avons vu leur transformation en produits réels. Le kit de développement PS5 en est le meilleur exemple.

Sony a breveté deux modèles différents qui varient en taille et en design. Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessous, il est plus simple que le PlayStation VR original. Ses dimensions ont été considérablement réduites, en particulier dans le deuxième modèle dont l’apparence est similaire à un verres conventionnels. En fait, la société fait référence à l’appareil sous le nom de «lunettes VR / AR». De son côté, le premier modèle opte pour un design plus conservateur, le style habituel “Headset”.

PlayStation VR 2 avec retour haptique?

En ce qui concerne le domaine des caractéristiques internes, le brevet décrit un système de retour haptique situé à l’avant. Oui, c’est la même technologie qui intègre le DualSense, et qui représente l’une des nouveautés les plus importantes de la PlayStation 5 en termes d’expérience. Le plus drôle est que, dans le cas spécifique de la PlayStation VR 2, elle ne serait pas seulement utilisée en complément du gameplay, mais aussi pour envoyer des alertes “sentir”.

Et c’est que le brevet mentionne un capteur qui peut détecter lorsque le casque n’est pas correctement porté. Si tel est le cas, les réponses haptiques peuvent vous en informer, car vous ne voyez probablement rien sur les écrans du casque à ce stade. De plus, les utilisateurs pourraient créer des profils ergonomiques, qui permettraient d’adapter les lunettes à des têtes de différentes tailles, avec ou sans beaucoup de cheveux. Enfin, ils décrivent un lumière LED supérieur qui aide la caméra à faire le suivi (suivez les mouvements de votre tête).

Il semble donc que c’est une question de temps pour que la PlayStation VR 2 accompagne la PlayStation 5 dans la nouvelle génération. Le premier modèle a été un succès total et il ne fait aucun doute qu’ils continueront à miser sur la réalité virtuelle. Bien entendu, il n’est pas garanti à 100% qu’il incorpore les caractéristiques décrites dans le brevet.

L’article The PlayStation VR 2 pourrait embrasser la technologie haptique du DualSense a été publié dans Hypertext.