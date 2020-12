Au milieu de 2020 et en raison de la crise sanitaire mondiale, peu ont décidé de faire le saut vers le streaming, en particulier les jeux vidéo. Les chanteurs et les athlètes sont parmi eux, trouvant des cas de succès retentissants comme celui de Neymar ou Présage. Cependant, qui dit que les politiciens ne peuvent pas faire leurs premiers pas en tant que streamers de jeux vidéo sur des plateformes comme Twitch?

C’est le cas de la députée américaine Alexandria Ocasio-Cortez, qui ni court ni paresseux n’a osé diffuser sur la célèbre plateforme Amazon, remportant un succès spectaculaire. Sans aller plus loin, son dernier direct a réussi à rassembler le nombre non négligeable de 200 000 $, qui sera destiné à divers organismes de bienfaisance liées à la défense des expulsions ou des garde-manger.

Le live a réuni un nombre franchement spectaculaire de spectateurs. Jusqu’à 400 000 utilisateurs rassemblés sur la chaîne d’Alexandrie à, comment pourrait-il en être autrement sur Twitch, voir la membre du Congrès profiter de plusieurs jeux en Parmi nous. Le jeu d’InneSloth s’est imposé comme l’une des œuvres les plus réussies de ces derniers mois sur la plate-forme de streaming, faisant grimper le nombre de joueurs sur Steam et en faisant l’un des titres les plus importants de 2020.

La renommée de Among Us semble ne connaître aucune limite. Un jeu humble et simple dans la pratique, mais pour être exact, il a été publié il y a quelques années. La formule “ jeu de société ” dans le plus pur style Cluedo a atteint des niveaux profonds parmi des millions d’utilisateurs qui se réunissent quotidiennement sur le navire pour trouver l’imposteur ou essayer de s’en débarrasser un par un des membres d’équipage.

Ses créateurs, face au succès surprise de l’œuvre, n’ont pas hésité à annoncer que la suite de Among Us était déjà en développement. En raison de la diversité des opinions, le studio responsable du jeu vidéo a opté pour annuler la suite et déployer systématiquement les mises à jour cela élargira non seulement les scénarios, mais également à l’avenir de nouveaux mécanismes jouables.