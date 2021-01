Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Pokémon GO a donné de quoi parler pour le bien, mais aussi pour le mal car sa proposition en tant que jeu de réalité augmentée a été poussée à l’extrême par certains joueurs, ce qui a entraîné des accidents, des entrées illégales dans des propriétés privées et, malheureusement, des décès. qui ont été liées à l’insouciance des utilisateurs. Dans cette perspective, le jeu mobile est revenu pour donner de quoi parler, cette fois au Royaume-Uni et en pleine pandémie.

Selon les informations de Nintendo Life, la police de Rochford, Essex, en Angleterre, a dû faire face à des joueurs de Pokémon GO ces derniers jours, quelle que soit la nouvelle crise que connaissent la nouvelle souche et les infections COVID. 19, sont descendus dans la rue à la recherche de créatures violant l’ordre de confinement. La situation a été si désespérée pour la police de Rochford qu’elle a publié, via ses réseaux sociaux, le message suivant, supprimé par la suite: “Pendant que nous patrouillions, notre équipe de police communautaire s’est entretenue avec plusieurs personnes dans la trentaine au cours de la semaine dernière, qui ils semblaient juger acceptable de se rendre dans certains lieux publics du district pour chasser des Pokémon. Oui, vous avez bien lu. S’il s’agit d’une personne que vous connaissez, rappelez-leur ces informations partagées par nos partenaires du conseil de district de Rochford. “

Pokémon GO est disponible sur iOS et Android. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives à l’un des jeux mobiles les plus réussis.

