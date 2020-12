Les analystes se disent préoccupés par les dommages à l’image de CD Projekt RED ces dernières semaines.

Bien sûr, on ne peut pas dire que le lancement de Cyberpunk 2077 était le rêve des responsables. La communauté est assez en colère contre les problèmes de performances et les bugs qui se trouvent dans le nouveau des créateurs de The Witcher, en particulier dans les versions de PS4 et Xbox One. Cela a causé que, comme nous le voyons dans Bloomberg, le actions de CD Projekt SA se sont effondrés pour la troisième session consécutive, atteignant des niveaux records.

Les actions de la société polonaise ont chuté de 11% au cours des dernières heures, ce qui 33% de perte totale de la valeur marchande depuis la publication des premières critiques du jeu la semaine dernière. Ils ont perdu pratiquement un tiers de la fraction des bénéfices réalisés l’année dernière.

L’entreprise a perdu 33% de sa valeur depuis la publication de ses premières analysesLa combinaison de faibles scores dans les avis des utilisateurs, de multiples bugs de jeu et désormais des remboursements des plateformes et des magasins sont les principaux causes de la perte de marché de l’entreprise, comme indiqué par les analystes du conseil financier Jefferies. Ils indiquent également qu’il est possible que “les stocks continuent de s’affaiblir en attendant les progrès et les solutions sur les problèmes techniques”.

Le krach boursier a son histoire, depuis les actions de la société ont doublé en 2019 et ils étaient sur une tendance positive cette année malgré les trois retards de match. Après les revers, et comme on le voit dans le milieu susmentionné, la valeur marchande a chuté d’environ 29 milliards de zloty, ce qui au taux de change est environ 6500 millions d’euros.

Il y a des analystes qui se disent préoccupés par les dommages que subit l’étude polonaise ces derniers mois, après la controverse qui a éclaté avec la crunch vos employés Et maintenant, que le jeu est sorti plein de problèmes sur PS4 et Xbox One: “Nous sommes préoccupés par le fait que l’image de CD Projekt de ‘joueurs d’abord’ a été endommagée ces derniers jours, disent les analystes de Citigroup Inc.

L’image de CD Projekt a été endommagée ces dernières semaines et a un impact sur ses actionsCyberpunk 2077 était en passe de devenir l’un des jeux vidéo les plus vendus de ces dernières années, grâce à son 8 millions de réservations avant le lancement. Selon une enquête menée par Bloomberg, cela est encore possible, mais les événements de ces derniers jours indiquent que ce sera un exploit «plus difficile que prévu». CD Projekt RED devrait publier des données officielles dans les prochains jours.

Même s’il faut peut-être attendre plus longtemps pour connaître cette information, puisque le chiffre peut varier après les mesures annoncées par l’étude, qui autorisent les remboursements après s’être excusé pour l’état du jeu. Bien qu’une certaine confusion ait été générée à cet égard. Nous avons également appris récemment que les développeurs de jeux recevraient des extras à mesure que le studio modifierait sa structure de bonus financiers.

Plus d’informations sur: CD Projekt Red, CD Projekt et Cyberpunk 2077.

