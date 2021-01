Comme vous vous en souviendrez sûrement, CD Projekt RED a promis de publier deux correctifs majeurs pour Cyberpunk 2077 en janvier et février de cette année. Eh bien, le premier d’entre eux est enfin arrivé et nous vous parlerons ici des changements et améliorations que ses développeurs ont mis en œuvre.

En tant que tel, la liste des changements est assez longue et la grande majorité des ajustements semblent se concentrer sur des missions individuelles. Cependant, il y en a aussi de meilleurs qui méritent d’être mentionnés, à commencer par la question de la stabilité.

– L’utilisation de la mémoire a été améliorée sur divers systèmes de jeu: personnages, interactions, navigation, vidéos de jeu (bulletins d’information, télévision, etc.), paysages, effets laser, mini-carte, gadgets, circulation routière et plus encore. – Les problèmes liés au crash ont été résolus lors du chargement des jeux, de l’ouverture et de la fermeture du jeu, et au point de non retour.

Il y avait aussi des ajustements à l’interface utilisateur, en particulier, un bug a été corrigé qui empêchait l’utilisateur de quitter une session de braindancing. De plus, plusieurs problèmes liés aux trophées ont été corrigés. Plus précisément, il y a eu une agression contre Saint Dimanche qui ne comptait pas pour les progrès accomplis La jungle, empêchant ainsi son obtention.

Désormais, chaque console avait un certain nombre de paramètres spécifiques:

Play Station

– Optimisation de la foule améliorée sur PS4 Pro et PS5. – Correction d’un problème de crash sur PS4.

Xbox

– Amélioration de l’utilisation de la mémoire pour la création de personnages, les miroirs, les scans, les caméras distantes, les menus sur Xbox One, Xbox One X et Xbox One S.

PC

– Il sera désormais possible de débloquer des succès pendant que vous êtes en mode Steam Offline. Remarque: le mode hors ligne doit être activé avant de démarrer le jeu. Ce changement ne fonctionnera pas rétroactivement. – Correction d’un problème de plantage avec les cartes vidéo NVIDIA.

Stades

– Vous pouvez désormais écouter l’audio du concert pendant la mission Never Fade Away. – Correction d’un problème de texture corrompue sur diverses armes de mêlée. – Paramètres de zone morte ajustés pour être plus réactif. Remarque: cette modification n’affectera rien à moins que les paramètres ne soient définis par défaut.

Ce sont tous les changements majeurs apportés par la nouvelle mise à jour de Cyberpunk 2077. CDPR prévoit de publier un deuxième patch en février, mais pour l’instant, il n’y a pas de date exacte pour ses débuts.

La source: Cyberpunk 2077