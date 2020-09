La production de la puissante console Nintendo 3DS a été officiellement arrêtée, a confirmé Nintendo.

La nouvelle survient neuf ans après que la machine portative soit arrivée sur le marché en 2011, introduisant une technologie 3D véritablement innovante sans lunettes et une fantastique bibliothèque de jeux qui seraient appréciés pendant des années. L’arrêt s’applique aux six modèles de la famille 3DS – 3DS, 3DS XL, New 3DS, New 3DS XL, 2DS et New 2DS XL.

Les ventes de la 3DS sont en baisse constante depuis l’arrivée du Switch en 2017, et Nintendo n’a pas fourni de prévisions de ventes futures pour le système dans son récent rapport sur les résultats de l’exercice, ce qui suggère que son arrêt pourrait bien être imminent.

Si vous envisagez toujours d’acheter une 3DS à ce stade tardif et que vous en voyez un en stock dans les grands magasins, ce sera votre dernière chance d’obtenir une toute nouvelle console.

Il semble opportun à ce stade de revoir notre liste des meilleurs jeux Nintendo 3DS jamais créés – une célébration des meilleurs moments de la console. Si vous ne l’avez pas déjà fait, n’hésitez pas à lire cela et à voir combien vous avez joué.

Nous sommes sûrs que vous avez plein de bons souvenirs en jouant avec votre 3DS. Vous êtes invités à les partager dans les commentaires ci-dessous.