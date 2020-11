Dans une interview, le responsable de la Xbox évoque les problèmes de stock de la nouvelle génération de consoles.

La pénurie de consoles de nouvelle génération cause un casse-tête à la fois à Sony et à Microsoft. Il y a beaucoup de demande des utilisateurs qui veulent PS5 et Xbox Series X, et il n’est pas facile de ravitailler les joueurs en raison des difficultés liées à la situation sanitaire. Phil Spencer, chef de la division Xbox, en a parlé, qui a indiqué que La production des Xbox Series X et S a commencé un peu plus tard que celle de Sony avec ses deux modèles PlayStation 5.

Selon Spencer dans une interview avec le portail The Verge, «Nous avons commencé à produire les consoles à la fin de l’été, étant légèrement en retard sur la concurrence en attendant l’arrivée d’une technologie AMD spécifique pour nos puces. À ce moment-là, nous étions derrière Sony en ce qui concerne les unités produites. Il y a toujours un problème de retard, même lorsque le produit quitte la chaîne de production », assure le responsable.

Spencer souligne qu’ils travaillent à leur capacité maximale pour répondre à la demande de consolesEn ce qui concerne le réapprovisionnement de la Xbox Series X dans le commerce, cela indique qu’à l’heure actuelle, de Microsoft, ils sont “produire à capacité maximale” et affirme que ce sera le cas au cours des mois. «Ce que je regrette le plus, c’est le lancement, même si j’en suis satisfait, car les gens ont montré qu’ils aiment ce produit, la demande est forte et chaque fois que de nouvelles unités sont mises en vente, elles s’épuisent rapidement», dit-il.

Malgré le situation difficile, Xbox Series X et S ont eu le plus grand lancement de l’histoire des consoles Microsoft. Dans la même interview, Spencer souligne également qu’il a trouvé le côté positif du retard de Halo Infinite afin de pouvoir partir lorsque le parc de consoles est plus large.

Plus d’informations sur: Phil Spencer, PS5 et Xbox Series X.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');