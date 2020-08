Halo Infinite a été reporté à 2021, mais cela n’empêche pas une promotion Monster Energy d’avancer. Un nouvel article sur le blog Xbox confirme que la promotion avance comme prévu et donne un aperçu de certains des prix offerts.

« Des partenariats comme celui-ci ne se font pas du jour au lendemain, et celui-ci est en cours depuis longtemps », explique le blog. Il explique ensuite en détail comment le double des boosters XP est disponible par boîte, ce qui signifie que si vous obtenez un pack de 24, vous obtiendrez une vingtaine de boosts complets à utiliser. Vous pouvez gagner jusqu’à 60 au total, et les mettre en banque dès maintenant pour les utiliser au lancement du jeu. Vous pouvez encaisser vos reçus via le site officiel, qui générera ensuite un code à saisir sur Halo Waypoint.

Vous pouvez également déverrouiller un filtre Snapchat, plusieurs produits cosmétiques tels que des revêtements d’armes verts et noirs, ainsi que des emblèmes de joueurs et d’armes Phalanx et Xiphos. Chaque mois introduira également une série de nouveaux défis AR, que vous pouvez compléter pour gagner des objets cosmétiques. Le blog mentionne également que vous pourrez obtenir ces articles grâce à des promotions spéciales auprès des détaillants avec Walmart, Meijer et certaines épiceries.

En utilisant vos codes, vous participerez également à un tirage au sort pour gagner le grand prix, un voyage pour deux à Paris, en France. Deux cents gagnants recevront également une console Xbox Series X.

L’annonce initiale n’avait suggéré aucune possibilité de retarder la promotion, mais maintenant que le site est en ligne et que les canettes Monster apparaissent dans les magasins, il est logique de reconfirmer. La promo durera jusqu’au 31 décembre 2020. Une nouvelle date de sortie pour Halo Infinite n’a pas été fixée.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible JavaScript pour regarder des vidéos.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec la vidéo HTML5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez saisir votre date de naissance pour visionner cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les règles de GameSpot

Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

Lecture en cours: Halo Infinite – Tout ce que vous devez savoir

GameSpot peut obtenir une commission sur les offres de vente au détail.