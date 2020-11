Cette nouvelle version rejoint celles déjà confirmées pour PlayStation 4 et Nintendo Switch.

Nous entendons parler de Megaton Musashi depuis des années mais le nouveau jeu vidéo de Niveau 5 résiste à atteindre les magasins. Pendant ce temps, les Japonais viennent de confirmer que ce jeu d’action et de jeu de rôle avec mécha comme protagoniste aura sa propre version sur PlayStation 5, en plus de celles de PS4 et Nintendo Switch sorties il y a longtemps. Son lancement? Sans date précise, il devrait débarquer au Japon en été 2021.

Level 5 a annoncé qu’il donnerait la priorité au développement de Yokai Watch par rapport à Inazuma ElevenCe jeu vidéo nous confronte à une armée de extraterrestres qui ont envahi et conquis la planète Terre, il n’y a donc pas d’autre choix que de se battre pour récupérer notre monde, et pour cela, les protagonistes de Megaton Musashi utiliseront robots de combat gigantesques équipé d’une grande variété d’attaques uniques et de capacités spéciales.

Megaton Musashi est le gros pari de Level 5 pour les années à venir, et comme pour d’autres de ses séries à succès telles que la saga Yokai Watch ou le populaire Inazuma Eleven, son nouveau jeu sera accompagné d’une série d’animation qui débutera. à diffuser également en 2021. Initialement annoncée pour 3DS, cette version du jeu (et aussi il semble que l’adaptation aux mobiles) est tombée dans les limbes.

La nouvelle arrive juste le jour de la sortie de la PlayStation 5 au Japon et en Amérique, et à un moment particulièrement difficile pour ce studio japonais vétéran, qui a annoncé il y a quelques semaines à peine qu’il donnerait la priorité au développement de Yokai Watch par rapport au nouveau Inazuma Eleven, décision qui a créé un malaise parmi les adeptes de cette dernière saga sportive. Il y a également eu des spéculations sur la possible fermeture des bureaux de Level 5 dans l’Ouest en raison du succès commercial limité de ses dernières productions.

