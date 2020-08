Suivre incertitude avec PlayStation 5. Le prix de la nouvelle console Sony et sa date de lancement, qui, au grand dam des fans, n’ont pas été révélés au Gamescom récents, continuent d’être les grandes inconnues de l’année en ce qui concerne le secteur du jeu vidéo. Avec le pardon de Xbox série x, console dont on ne connaît pas le prix et la date.

Qu’est ce qui ne va pas avec ça Sony prêt pour votre console nouvelle génération? Les rumeurs sur le bureau attendu ne s’arrêtent pas: les grands magasins, les magasins de jeux vidéo, les développeurs et même les employés internes de Sony ont été chargés de maintenir les attentes au sommet avec leurs fuites et leurs déclarations sur la console.

PlayStation 5 | Sony

Maintenant, après avoir recherché et discuté avec différents développeurs et propriétaires de magasins de jeux vidéo physiques, le média spécialisé VGC a fait connaître informations qui se rapprocheraient de la date de sortie de la PS5. Le médium garantit que la mi-novembre serait la date la plus probable pour le lancement de la PS5. Il commente également que PlayStation aurait déjà fait un investissement important dans le marketing pour la semaine suivant le vendredi 13 novembre, date qui coïncide avec les attentes des détaillants.

Aussi, laisse tomber ça La Xbox Series X arriverait avant PlayStation 5 car, bien sûr, Microsoft et Sony voudront profiter de la fenêtre de Noël pour vendre leurs consoles. Cependant, il avertit également que la situation générée par Covid-19 pourrait changer les plans des deux en raison d’une interruption de la chaîne d’approvisionnement.