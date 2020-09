Par Rodolfo León

18/09/2020 à 18h54

Vous l’avez probablement déjà remarqué, mais le Playstation 5 s’avère très populaire. Les préventes pour cette nouvelle console se sont peu à peu ouvertes et nous avons tous du mal à en obtenir une. Comme nous l’avons vu au cours de ces deux jours, le stock de la PS5 a disparu de certains magasins, ce qui représente une réussite significative pour Sony.

Il PS5 Il se vend si vite qu’il bat déjà des records chez certains concessionnaires. Par exemple, Monde PC Currys dans Royaume-Uni rapports épuisés PS5 en seulement 10 minutes, ce qui ne s’est jamais produit avec aucune autre console auparavant.

De toute évidence, ce n’est qu’un cas, mais comme mentionné précédemment, de nombreux concessionnaires sont à court de PS5 en quelques minutes. À qui Mexique Vous pouvez maintenant faire le vôtre et ici nous vous laissons le lien.

La PlayStation 5 sera disponible prochainement 12 novembre au Mexique.

Via: PushSquare

