L’hybride de Nintendo a été la console la plus vendue dans 11 des 12 mois de l’année.

Nintendo Switch a été le console la plus vendue de 2020 au Royaume-Uni, suivi de PlayStation 5 en deuxième position. Cela se reflète dans le rapport annuel de l’industrie des jeux, faisant référence aux ventes de jeux et de consoles au Royaume-Uni tout au long de l’année, ce qui confirme la nette domination de la console Nintendo pendant les 12 derniers mois. En effet, l’éditeur dudit support a annoncé sur les réseaux la semaine dernière que Nintendo Switch avait vendu autant de consoles que PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series ensemble au Royaume-Uni.

Switch était la console la plus vendue dans 11 des 12 mois de 2020Sans offrir les chiffres spécifiques pour chaque plateforme, et sur la base des données GSD, en 2020 il a été vendu un total de 3,16 millions de consoles sur le territoire britannique, une croissance de 29,4% par rapport aux données de 2019, malgré le fait que les ventes de PS4 ont baissé de 35,3%, et celles de Xbox One de 42,3%. Bien entendu, cette augmentation est due à Nintendo Switch augmenté vos propres ventes dans un énorme 52,2%, et a été la console la plus vendue du mois en 11 sur 12 mois 2020.

PS4 clôture 2020 en troisième position des ventesL’exception à cette règle a été donnée par PS5, qui en à peine un mois et demi les ventes ont réussi à s’imposer comme la deuxième console la plus vendue de l’année au Royaume-Uni “dépassant de très peu à PS4, en troisième position«Ceci malgré le manque de stock, précise le média précité, ce qui a freiné les ventes potentielles de la plateforme. modèle individuel console qui s’est vendue le plus cette année, parmi toutes les plateformes, l’honneur revient à la console Nintendo Switch avec le Joy-Con en rouge néon / bleu.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, l’industrie des jeux n’a pas détaillé les chiffres concrets de chaque plateforme en 2020, il n’est donc pas possible d’apprécier jusqu’où les chiffres de Nintendo Switch ont pu finir par rapport au reste des consoles. Un 2020 très solide pour les ventes Big N, où nous avons également appris récemment qu’il possède 13 des 15 jeux les plus vendus de l’année au Japon. Avec plus de 68 millions de consoles vendues au 30 septembre, nous verrons où s’arrêtera ses chiffres lorsque le prochain rapport financier de Nintendo sortira en février.

