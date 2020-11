Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 11/11/2020 10:57 am

le PS5 il sera enfin mis en vente demain. Bien que Sony ait mentionné qu’il y aura suffisamment d’unités d’ici la fin de l’année, il semble que tout le monde n’aura pas accès à cette console dans quelques heures. Cela a poussé certains sites à revendre ce matériel pour près de 20 000 pesos.

Ce n’est pas nouveau. Hier, nous vous avons dit que les reventes de la Xbox Series X atteignaient jusqu’à 30 mille pesos. Actuellement, Sur des sites comme StockX, on peut trouver une PS5 pour 300 $ de plus que son prix recommandé.. Selon ce site, “plus d’un millier” de consoles ont été vendues en revente “dans les premières 24 heures” après l’ouverture de cette option plus tôt dans la semaine.

Ces consoles sont régulièrement revendues «à 55% au-dessus du prix recommandé», selon le site StockX. Au cours des derniers jours, ce montant a augmenté et il continuera sûrement à se développer car de plus en plus de gens veulent obtenir une PS5 le plus rapidement possible. Dans des sujets connexes, dans le nouveau podcast, nous répondons à toutes vos questions sur la nouvelle génération.

