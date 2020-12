Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 09/12/2020 08:06

Près d’un mois après le lancement de la PS5, Sony a publié une nouvelle mise à jour pour sa nouvelle console. Contrairement aux autres améliorations du firmware que nous avons vues récemment, cette nouvelle version décide également de prendre en compte le DualSense et de résoudre quelques problèmes liés au contrôle.

La version 20.02-02.30.00 de la PS5 est désormais disponible et, en plus d’améliorer la stabilité globale de la console, la nouvelle mise à jour corrige un problème qui empêchait le transfert correct des informations d’une PS4. De même, le texte de certains titres PS4 a été corrigé et la connectivité avec certains routeurs Wi-Fi a été améliorée.

Enfin, lorsque la mise à jour de la console est terminée, la PS5 vous demandera de connecter le DualSense, ce qui lui donne une nouvelle version de firmware. Cependant, il n’y a pas de notes de patch concernant le contrôle, donc Sony n’a peut-être corrigé que quelques bogues mineurs.

La seule chose dont vous avez besoin pour télécharger cette mise à jour est d’accéder à Paramètres> Système> Logiciel système> Mise à jour et configuration du logiciel système> Mise à jour du logiciel système. Sur les questions connexes, les suites de Spider-Man et de Days Gone seraient exclusives à la PS5. De même, quelqu’un a jeté la console dans une déchiqueteuse industrielle, et voici la vidéo.

Via: PlayStation

