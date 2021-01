Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Bien que le contexte de la pandémie augurent de nombreuses difficultés pour le lancement d’une nouvelle génération de consoles, les efforts de PlayStation et Xbox ont suffi pour surmonter les problèmes et faire des débuts réussis. Bien que le lancement n’ait pas été parfait, puisque la pénurie de PlayStation 5 et Xbox Series X se poursuit dès le premier jour, il est nécessaire de souligner les performances commerciales des deux consoles sur les marchés les plus importants.

PS5 et Xbox Series X ont déjà dépassé PS4 et Xbox One lors de leurs débuts au Royaume-Uni

Selon les informations de Christopher Dring, de Gamesindustry.biz, bien que la console la plus vendue au Royaume-Uni en 2020 ait été Switch, il y a d’autres résultats à souligner et, de toute évidence, beaucoup voulaient savoir comment la PS5 et la Xbox Series X s’en tiraient. Selon Dring, qui Il n’a pas révélé de chiffres de vente, les nouvelles consoles PlayStation et Xbox ont eu un excellent lancement au Royaume-Uni et peuvent déjà se vanter d’avoir dépassé les ventes initiales de leurs prédécesseurs, PlayStation 4 et Xbox One.

Plus de PS5 et de consoles Xbox Series ont été vendues par rapport aux PS4 et Xbox One au cours de la même période lors de leur lancement. C’est assez impressionnant. En outre, la Xbox One et la PS4 combinées n’ont pas vendu quelques centaines de millions de dollars – Christopher Dring (@Chris_Dring) 8 janvier 2021

Grâce à ces résultats, qui s’ajoutent à l’excellente réponse du marché pour la PS5 et la Xbox Series X, il est clair que les nouveaux systèmes prennent un bon départ, ce qui représente une excellente nouvelle pour le marché des consoles et explique le travail réussi qui fabriqué par Sony et Microsoft pour assurer le meilleur lancement possible dans les conditions actuelles.

