Playstation 5 Oui Xbox série x ils sont déjà disponibles dans le monde entier. Les nouvelles consoles de Microsoft et Sony arrivent en magasin au prix de 499 euros, un coût qui ces dernières années semble normalisé sur les plateformes les plus puissantes des deux sociétés. Si vous pensez que son prix de départ est trop élevé et qu’il est préférable d’attendre une éventuelle réduction, sachez que tout au long de l’histoire des consoles, des machines encore plus prohibitives sont arrivées sur le marché.

La liste des consoles les plus chères de l’histoire est dirigée par Neo-Geo. Lancée en 1990 et avec un prix initial de 649 $, au milieu de 2020, la plate-forme s’élèverait à 1300 $ si l’on prend en compte l’inflation. Certains chanceux en profitent encore grâce à un catalogue emblématique, mais le trouver sur les marchés de l’occasion et en parfait état de conservation ne le rend accessible qu’à quelques-uns.

La médaille d’argent revient à 3DO, une de ces raretés des années 90 qui, à l’échange, aurait un prix de 1200 $ aujourd’hui. Profitant du marché du CD-ROM de plus en plus puissant et se démarquant par sa qualité audio, 3DO s’est éloigné du concept de console pour se rapprocher d’un centre multimédia.

Neo-Geo | Pixabay

Neo-Geo et 3DO Ce sont des plates-formes qui, d’une certaine manière, nous sommes nombreux à ne rien savoir qui nous intéresse dans l’industrie du jeu vidéo. Ce que tout le monde ne sait peut-être pas, c’est que la marque Mattel, populaire pour ses jouets, avait également son approche particulière des consoles. Il l’a fait en 1979 avec Intellivision, une plateforme qui ferme le top 3 des consoles les plus chères de l’histoire et dont le prix serait actuellement de 1 100 $. Malheureusement, Intellivision a été un échec complet, fermant la division jeux vidéo de l’entreprise quelques années plus tard.

Si nous ne regardons pas trop loin dans le passé, la dernière grande plate-forme à arriver avec un prix élevé dans les magasins était Playstation 3. Lancé en 2007, Sony a fixé le successeur de la PS2 à 599 euros. Nombreux étaient ceux qui se mettaient la main à la tête, d’autant plus vu le coût des consoles du concurrent, 300 euros de moins si on parle de Xbox 360.