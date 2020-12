Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 09/12/2020 19:57

Cela a été une année assez folle, ce qui signifie que les gens recherchent également des choses plus inhabituelles en 2020, encore plus que la normale. Et cela est renforcé par le fait que «où acheter du papier hygiénique» et «où acheter des masques» figuraient parmi les recherches les plus populaires au cours des 12 derniers mois. Mais au-dessus des deux est «où acheter un PS5. “

Le système SonySans aucun doute, il est devenu le produit technologique le plus populaire de l’année, ce qui se reflète dans le faible stock disponible dans les différents magasins. En tant que tel, les utilisateurs gaspillent leur énergie à en trouver une grâce Google.

Quant aux jeux vidéo, nous vous laissons ici le top 10:

1. Parmi nous

2. Fall Guys: Knockout ultime

3. Valorant

4. Impact Genshin

5. Fantôme de Tsushima

6. Traversée d’animaux

7. Assassin’s Creed: Valhalla

8. Le dernier d’entre nous 2

9. Madden NFL 2021

10. Jackbox

