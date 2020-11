PlayStation demande aux utilisateurs de vérifier auprès de leurs marchands les méthodes d’expédition pour le recevoir à la maison.

L’année 2020 est très compliquée en raison de la pandémie de coronavirus, et avec une nouvelle génération de consoles sur le point de démarrer, les grands événements de lancement, le camping et les scènes dans les magasins … Semble être une chose du passé. Dans une déclaration officielle sur le blog PlayStation au Japon, la branche japonaise de la société confirme que les réserves PlayStation 5 sont épuisées dans le pays et, surtout, que aucune console ne sera livrée en personne en magasin le jour de l’ouverture.

Dans son message, PlayStation cite les mesures de distanciation comme raison pour laquelle sa nouvelle console sera lancée au Japon sans événements spéciaux ni ventes au détail lors de sa première, et demande aux consommateurs de la garder réservée, à vérifiez auprès des commerçants les méthodes d’expédition de les recevoir chez eux lors de la première: «Puisqu’il y a toujours des inquiétudes quant à la propagation du coronavirus, nous n’envisageons pas de procéder à événements ou vendre la PS5 en magasin le jour du lancement, pour assurer la sécurité des clients, des fournisseurs et des travailleurs. “

“Nous nous excusons pour tout inconvénient causé à ceux qui souhaitent acheter la PS5.” Comme nous l’avons mentionné précédemment, les achats de PS5 au Japon sera désormais renvoyé à la maison aux utilisateurs qui les réservera, qui devra consulter leurs entreprises la gestion de l’expédition. De même, la société confirme que PS5 a vendu toutes ses unités au Japon le jour de l’ouverturePar conséquent, les utilisateurs japonais sans réservation devront attendre un nouvel envoi pour s’en procurer.

Avec une alerte sanitaire en cours et des épidémies dans différentes parties du monde, le lancement de la PS5 au Japon ce sera très différent de ce qui a été vécu dans les générations passées, pour garantir la santé des acheteurs et des travailleurs. Une mesure générale qui, pour le moment, non annoncé dans d’autres régions, nous serons donc à jour au cas où le reste des branches PlayStation feraient des annonces similaires. Nous vous rappelons que nous avons déjà une PS5 dans 3DJuegos, et dans cet article nous vous racontons nos premières impressions sur PlayStation 5. De même, n’hésitez pas à consulter le catalogue de lancement de la console.

En savoir plus: PlayStation 5, PS5, PlayStation, Coronavirus et Japon.

